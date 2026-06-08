Hôm nay, ngày 8-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển, đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

Ngày 7-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của gần 600 đại biểu. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí; thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội. Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, có hơn 90% đại biểu dự đại hội là đảng viên, hơn 21% là người dân tộc thiểu số và có đủ đại diện của 54 dân tộc.

Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Hội Nông dân TPHCM bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác hội và phong trào nông dân đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra. Phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng từ vận động sang đồng hành, hỗ trợ và dẫn dắt nông dân. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều, chuyển đổi số trong công tác hội còn chậm; hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chuỗi liên kết còn hạn chế.

Đại hội đã nghe tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trình bày. Dự thảo điều lệ tập trung sửa đổi 4 nhóm nội dung lớn nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam và theo những quy định mới của Đảng, Nhà nước.

Cuối buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận tại 4 tổ về các văn kiện trình Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam. Chiều cùng ngày, đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành khóa IX có 85 ủy viên, trong đó đại hội bầu 81 ủy viên, khuyết 4 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ. Ban Chấp hành khóa mới có cơ cấu đại diện các cấp hội, bộ, ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và hội viên tiêu biểu. Sau đó, Ban Chấp hành khóa IX họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ mới.

VĂN PHÚC