Gắn nghiên cứu lý luận với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội

Chiều 20-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031.

Theo báo cáo tổng kết, sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026, hoạt động phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: MINH HẢI

Hai cơ quan đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng nhiều báo cáo khoa học, báo cáo tư vấn chuyên sâu về an ninh, trật tự, góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; tham gia đóng góp vào các văn kiện, nghị quyết, chiến lược, đề án quan trọng liên quan đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: MINH HẢI

Một trong những kết quả nổi bật là việc kết nối thế mạnh nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương với tri thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của lực lượng công an nhân dân. Qua đó, nhiều vấn đề lý luận về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống được nghiên cứu, bổ sung và phát triển...

Lãnh đạo Bộ Công an tại lễ tổng kết. Ảnh: MINH HẢI

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và chia sẻ dữ liệu cần tiếp tục khắc phục.

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ tổng kết. Ảnh: MINH HẢI

Giai đoạn 2026 - 2031, chương trình phối hợp tập trung đổi mới công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu, quản trị tri thức.

Lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự lễ tổng kết chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH HẢI

Hai cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; gắn nghiên cứu lý luận với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu, kho tri thức số dùng chung.

Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Bộ Công an và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031.

MINH HẢI