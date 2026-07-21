Chiều 21-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ công bố, trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng đã có các quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1965) có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Cà Mau, như: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Từ tháng 1-2025 đến nay, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng, như: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (trước đây), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (sau sáp nhập). Từ tháng 9-2025 đến nay, đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh lễ công bố quyết định. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hoài Anh được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, các đồng chí đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Việc được giao trọng trách mới thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp công việc mới, nhất là những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch.

﻿ Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ, chiều 21-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn "sắp xếp bộ máy" sang "củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả".

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; có cơ chế thực chất, hiệu quả hơn để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn. Song song, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo người có công, trong đó có Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng; không để thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động; kịp thời xử lý các "điểm nóng" tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo...

Tại buổi lễ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua. Thủ tướng mong đồng chí với kinh nghiệm quý báu tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

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PHAN THẢO