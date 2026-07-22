Xây dựng Đồng Nai thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Pano chào mừng sự kiện thành lập TP Đồng Nai

Nghị quyết nêu rõ quan điểm phát triển TP Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, ĐBSCL, cả nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị trí trung tâm chiến lược của "đô thị sân bay", kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế...

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Nghị quyết đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trong các giai đoạn đến năm 2045.

Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Nghị quyết đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, gồm: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy hoạch phát triển TP Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược, dài hạn; xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP Đồng Nai; phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai; bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Trong đó, với giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP Đồng Nai, Nghị quyết cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tương đồng cơ chế, chính sách áp dụng đối với TPHCM trên một số lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đô thị, môi trường, nhà đầu tư chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Song song đó là thành lập và phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đại học gắn với đô thị sân bay Long Thành để phát triển vùng sân bay đạt chuẩn quốc tế...

Về phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không, Nghị quyết nêu rõ, phát triển Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam, là nút giao chiến lược của chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế với hệ sinh thái hàng không đồng bộ...; quy hoạch, phát triển hạ tầng vùng sân bay, khu vực đô thị Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng quy mô dân số đô thị 2,5 triệu người trở lên, hướng tới hình thành đô thị sân bay, vùng sân bay trung chuyển chuẩn quốc tế...

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