Chính trị

Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân thương binh tiêu biểu

SGGPO

Sáng 21-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các thương binh, người có công tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đoàn đã đến thăm ông Tô Phương Hùng (ngụ phường Tân Mỹ), thương binh hạng 3/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thăm ông Lê Đình Dực (ngụ phường Phú Thuận), thương binh hạng 1/4, từng bị địch bắt, tù đày trong thời gian tham gia hoạt động kháng chiến. Đoàn cũng đến thăm ông Phạm Anh Tài (ngụ phường Tân Thuận), thương binh hạng 4/4.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao quà tri ân đến ông Tô Phương Hùng

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh và gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ thăm hỏi, tri ân ông Lê Đình Dực

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công không chỉ được tập trung thực hiện trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trao quà tri ân của thành phố đến người có công, gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Văn Thọ chúc các các chú, các bác luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận Hàng Thị Thu Nga thăm hỏi ông Phạm Anh Tài

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thường xuyên thăm hỏi, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công.

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Từ khóa

thương binh tri ân liệt sĩ 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

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