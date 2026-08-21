TPHCM tập trung chuyển đổi thông tin cơ sở sang môi trường số

Ngày 21-8, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về thông tin điện tử và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2026 cho khoảng 300 cán bộ, công chức ở cơ sở.

Ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, phương thức tiếp cận thông tin của người dân đang dịch chuyển mạnh từ truyền thống sang môi trường số. Do đó, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở cần chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng nội dung và tăng cường tương tác với người dân.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, việc quản lý thông tin trên không gian mạng cũng đòi hỏi cán bộ, công chức cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về thông tin điện tử. Qua đó, nâng cao khả năng tham mưu cho chính quyền địa phương trong định hướng dư luận, kiểm soát thông tin, lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.

Hơn 300 cán bộ, công chức ở cơ sở tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phổ biến các quy định pháp luật và Dự thảo sửa đổi Nghị định 49/2024/NĐ-CP; hướng dẫn quản lý truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo Thông tư 24/2025/TT-BVHTTDL; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền…

Ông Ngô Thanh Hiển cũng thông tin về chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó xác định người dân là trung tâm, chuyển mạnh từ phương thức truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 90% thôn, tổ dân phố có cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT; 90% hệ thống truyền thanh xã ứng dụng CNTT-VT được quản lý tập trung và vận hành hiệu quả; 70% xã, phường, đặc khu có ít nhất 3 kênh truyền thông số chính thống. Đồng thời, 90% nhân sự làm công tác thông tin cơ sở cấp xã và tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn kỹ năng truyền thông số…

Đáng chú ý, ông Ngô Thanh Hiển cho biết TPHCM hiện mới có 72/168 xã, phường, đặc khu thiết lập đài truyền thanh, đạt 42,9%. Trong số các đài đang hoạt động, 68,1% ứng dụng CNTT-VT. Thành phố có 2.962 cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT, chiếm 55,6%.

Trong khi đó, thành phố có 168/168 xã, phường, đặc khu đã có trang thông tin điện tử,có 169 bảng tin phục vụ tuyên truyền trực quan. Tuy nhiên, mới 28/168 xã, phường, đặc khu đăng ký thiết lập Zalo OA chính thống về thông tin cơ sở (đạt 16,7%). Về nhân lực, TPHCM hiện có 4.766 người làm công tác thông tin cơ sở nhưng chưa có tuyên truyền viên cơ sở được công nhận. TPHCM cũng chưa triển khai Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, gây khó khăn cho việc điều hành tập trung và kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương.

Từ thực trạng này, ông Ngô Thanh Hiển đề nghị TPHCM ưu tiên nguồn lực để khẩn trương thiết lập Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở…

Bên cạnh chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin cơ sở, hội nghị còn tuyên truyền pháp luật về thông tin điện tử. Trong đó tập trung vào nội dung về quản lý nhà nước theo trong lĩnh vực thông tin điện tử theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP; Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số... giúp cán bộ cơ sở được cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, văn minh.

KHÁNH CHI