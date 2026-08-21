iPhone cũ giảm giá trước mùa iPhone mới

Đại diện hệ thống Di Động Việt nhận định, khoảng một tháng trước khi thế hệ iPhone mới ra mắt là thời điểm giá các dòng máy cũ có xu hướng điều chỉnh rõ rệt.

Các loại iPhone cũ đang có giá tốt tại Di Động Việt

Tại Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max 1TB có giá thu đến 39,41 triệu đồng, bản 512GB đến 33,67 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 512GB đến 24,94 triệu đồng và bản 256GB đến 23,44 triệu đồng.

Các mẫu thế hệ trước như iPhone 16 Pro 512GB có giá thu đến 23,29 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max 512GB đến 22,21 triệu đồng, iPhone 15 Pro 512GB đến 19,18 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max 512GB và iPhone 14 Pro 512GB lần lượt có giá thu đến 17,43 triệu đồng và 16,97 triệu đồng.

Khách hàng mua iPhone tại Di Động Việt

Hệ thống này cũng áp dụng trợ giá Trade-in đến 3 triệu đồng và ưu đãi D.Member đến 500.000 đồng.

Theo đại diện Di Động Việt, khi sản phẩm mới chính thức lên kệ, lượng thiết bị cũ được đưa ra thị trường tăng, nguồn cung dồi dào có thể khiến giá thu mua giảm khoảng 10%-15%, tùy model.

“Vì vậy, nhiều người dùng có xu hướng định giá hoặc bán lại thiết bị ngay trước thời điểm ra mắt thế hệ mới để nhận mức giá thu tối ưu”, đại diện Di Động Việt cho biết.

Đại diện Di Động Việt cho biết, khách hàng tham gia chương trình thu cũ còn có cơ hội quay số trúng xe máy điện VinFast cùng nhiều ưu đãi khác.

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