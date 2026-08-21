Nothing chính thức giới thiệu Phone Series tại Việt Nam

Nothing, công ty công nghệ có trụ sở tại London, hợp tác cùng Rue Miche giới thiệu Nothing Phone Series tại Việt Nam, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Nothing Phone Series với thiết kế sáng tạo.

Đây là sự kiện ra mắt chính thức đầu tiên của Nothing tại Việt Nam, đồng thời mở đầu hợp tác giữa hai thương hiệu cùng chú trọng thiết kế, sáng tạo và trải nghiệm người dùng.

Nothing Phone Series tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của hãng, kết hợp công nghệ và tính thẩm mỹ trong một diện mạo tinh tế, khác biệt. Trong đó, Nothing Phone Pro sở hữu khung kim loại nguyên khối, bề mặt phẳng, độ mỏng 7,95mm, đạt chuẩn IP65 và có khả năng chịu ngâm ở độ sâu 25cm trong tối đa 20 phút.

Thiết kế trong suốt được kết hợp với hệ thống camera và Glyph Matrix trên khung kim loại. Ngoài màu bạc và đen, sản phẩm còn có phiên bản màu hồng.

Dịp này, Nothing và Rue Miche cũng giới thiệu mẫu Headphone của Nothing với thời lượng pin lên đến 135 giờ. Sản phẩm sử dụng các nút cuộn, gạt, bấm tích hợp trực tiếp trên tai nghe. Headphone có tính năng Channel Hop, cho phép chuyển nhanh giữa các ứng dụng và chức năng yêu thích chỉ bằng một lần nhấn Button; Camera Shutter giúp chụp ảnh hoặc quay video từ xa trên smartphone. Sản phẩm có giá 4,99 triệu đồng.

Nothing Phone giữ thiết kế trong suốt với cụm camera trung tâm, đèn báo ghi hình đa màu và Glyph Bar mới ở mặt lưng. Máy đạt chuẩn IP64 và có khả năng chịu ngâm ở độ sâu 25cm trong tối đa 20 phút, với hai màu xanh và hồng.

Nothing Phone Pro được trang bị camera chính Sony LYT700C hỗ trợ OIS, camera tele tiềm vọng 50MP zoom quang 3,5x, khả năng zoom đến 140x, camera góc siêu rộng Sony và camera selfie 32MP. Thiết bị hỗ trợ TrueLens Engine 4, Ultra XDR và quay video 4K Ultra XDR.

Nothing Phone sử dụng camera chính 50MP hỗ trợ OIS, camera tele tiềm vọng 50MP zoom quang 3,5x, camera góc siêu rộng Sony và camera selfie 32MP, hỗ trợ zoom từ 0,6x đến 70x. TrueLens Engine 4 kết hợp AI hỗ trợ Ultra XDR, Motion Photos, AI Photo Eraser, các preset và 7 watermark Nothing.

Nothing Phone mở bán tại Việt Nam với mức giá bán: Nothing Phone bản 8GB/128GB giá 11.990.000 đồng, bản 8GB/256GB giá 12.990.000 đồng; 12GB/256GB giá 13.990.000 đồng…

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