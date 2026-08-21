Hai cột mốc chiến lược kiến tạo niềm tin xã hội trong kỷ nguyên số

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội nghị do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức, nằm trong chương trình phổ biến, hướng dẫn pháp luật, triển khai thi hành các luật mới được Quốc hội thông qua và hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam (ngày 6-8).

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 khẳng định, hai đạo luật là cột mốc chiến lược trong việc xây dựng hành lang pháp lý thống nhất để bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tạo nền tảng cho phát triển quốc gia số.

Trung tướng Lê Xuân Minh nêu rõ, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới xây dựng quốc gia số với con người là trung tâm và dữ liệu là tài nguyên cốt lõi. Trong bối cảnh đó, không gian mạng đã trở thành không gian thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Theo xếp hạng Chỉ số quốc gia số 2025, Việt Nam hiện là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN trên quy mô toàn quốc, đạt sự phát triển cân bằng trên cả năm trụ cột then chốt: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và con người.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội lớn, các nguy cơ về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, lộ lọt dữ liệu cá nhân và tội phạm mạng cũng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. Vấn đề bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trở thành trọng tâm then chốt trong chiến lược an ninh quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh con người, an ninh các không gian mới.

Trung tướng Lê Xuân Minh cho biết, Việt Nam xác định việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh thông tin của cơ quan, tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong tiến trình phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phải đi trước một bước để vừa giải quyết các thách thức hiện tại, vừa kiến tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Đại biểu trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ra đời đã tạo nên hành lang pháp lý thống nhất trong công tác bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời góp phần bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên môi trường mạng. Đây cũng là nền tảng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, lấy an ninh làm cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã hội số bền vững.

Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không chỉ là biết đến các quy định của pháp luật mà phải hiểu đúng, xác định rõ trách nhiệm và chủ động thực thi hiệu quả. Theo đó, trách nhiệm và ý thức tuân thủ chính là điều kiện tiên quyết để hình thành "lá chắn số" an toàn, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

Hưởng ứng chủ đề "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người" do Thủ tướng Chính phủ công bố, Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ tin tưởng rằng khi mỗi cá nhân trở thành hạt nhân trung tâm của không gian mạng, việc xây dựng môi trường mạng an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh sẽ trở thành yếu tố then chốt để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi người dân.

TRẦN BÌNH