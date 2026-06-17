Đoàn thể thao học sinh TPHCM xuất quân tham dự Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc

Đại điện Đoàn thể thao học sinh TPHCM nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo thành phố.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong nhiều năm qua, TPHCM luôn quan tâm phát triển giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục thể chất và thể thao trường học là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng thế hệ học sinh khỏe mạnh, tự tin, có kỷ luật, kỹ năng hợp tác và tinh thần vượt khó.

Trên tinh thần đó, Hội thi Thể dục thể thao học sinh cấp thành phố năm học 2025-2026 nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời là dịp đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn cho phong trào thể thao học đường và thể thao thành tích cao của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở GD-ĐT, các đơn vị phối hợp, cơ sở giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo, huấn luyện viên đã tổ chức và tham gia hội thi. Đồng chí cũng đặc biệt biểu dương tinh thần thi đấu trung thực, nỗ lực, đoàn kết và hết mình của các em học sinh đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giàu ý nghĩa giáo dục.

"Tôi đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục thể chất; phát triển câu lạc bộ thể thao trường học; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện thường xuyên, phù hợp lứa tuổi, thể trạng và sở thích, hướng đến mục tiêu mỗi học sinh thành phố biết chơi ít nhất một môn thể thao và hình thành thói quen vận động bền vững". (Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường)

Đối với Đoàn thể thao học sinh TPHCM tham dự Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhắn gửi các em học sinh thi đấu trung thực, kỷ luật và đoàn kết; nỗ lực vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin; giữ gìn sức khỏe và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn thể thao học sinh TPHCM tham dự Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Đối với lãnh đạo Đoàn thể thao học sinh TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các thầy, cô giáo, huấn luyện viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, chăm lo chu đáo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, sức khỏe và tâm lý thi đấu cho học sinh; kịp thời động viên, hỗ trợ để các em yên tâm thi đấu, thể hiện tốt nhất năng lực của mình.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, Hội thi Thể dục thể thao cấp thành phố năm học 2025–2026 do Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức gồm 20 môn thể thao, thu hút trên 56.000 lượt học sinh thuộc 1.420 đơn vị tham dự; trong đó có 6.679 lượt học sinh đạt thành tích.

Hội thi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Hội thi thể thao học sinh cấp thành phố có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất Việt Nam”.

Thông qua kết quả của hội thi, TPHCM tiếp tục tuyển chọn các vận động viên là học sinh tiêu biểu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn ở 5 bộ môn (bơi, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, võ cổ truyền) để tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 6-2026.

THU TÂM