TPHCM tăng cường kiểm tra hoạt động các nhóm lớp mầm non ngoài công lập

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT TPHCM và UBND các phường, xã, đặc khu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường về tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các nhóm lớp độc lập, trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Trẻ được chăm sóc trong môi trường an toàn tại một nhóm lớp độc lập trên địa bàn TPHCM. Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các nhóm lớp độc lập, trường mầm non ngoài công lập về điều kiện đảm bảo hoạt động giảng dạy, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ không đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT TPHCM tăng cường giám sát, chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các nhóm lớp độc lập, trường mầm non ngoài công lập nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

Cũng theo văn bản nói trên, UBND TPHCM đã nhận được báo cáo của UBND phường Dĩ An về việc xử lý bước đầu sự cố trẻ bị ngạt nước tại Nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo Tương Lai 2 (phường Dĩ An) và báo cáo của UBND phường Tam Bình về tình hình phản ánh trẻ em bị bạo hành tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh (phường Tam Bình).

Nhằm rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM và UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở ngoài công lập.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hàng năm ngành giáo dục đều có văn bản nhắc nhở về yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại các cơ sở mầm non ngoài công lập. Theo đó, người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Hiện nay Sở GD-ĐT TPHCM và UBND các phường, xã, đặc khu đã có quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát các nhóm trẻ độc lập và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

THU TÂM