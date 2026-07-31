TPHCM: Tiếp tục xét tuyển bổ sung đầu cấp từ nay đến trước khai giảng năm học mới

Ngày 31-7, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đã "về đích" tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) năm học 2026-2027. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương chưa hoàn tất xét tuyển bổ sung do áp lực lớn về phân bổ chỗ học trên địa bàn.

Phụ huynh được hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học vào lớp 1 Trường Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh). Ảnh minh họa.

UBND phường Phú Thọ Hòa vừa thông báo kết quả giải quyết nguyện vọng tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

Theo đó, địa phương giải quyết nguyện vọng xét tuyển bổ sung theo thứ tự ưu tiên: có anh/chị/em ruột đang học tại trường; con cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc trên địa bàn phường và địa bàn lân cận; học sinh chuyển đến cư trú sau ngày 3-3-2026; hoàn thành lớp cuối cấp ở trường mầm non, tiểu học thuộc phường Phú Thọ Hòa; nguyện vọng khác của người dân ở các địa bàn giáp ranh.

Qua rà soát, ở bậc tiểu học, có 47 hồ sơ được giải quyết. Trong đó, Trường Tiểu học Tân Hương tuyển bổ sung 9 học sinh; Tiểu học Lê Văn Tám 23 học sinh; Tiểu học Tân Thới 1 học sinh; Tiểu học Tô Vĩnh Diện 14 học sinh.

Ở cấp THCS, có 52 hồ sơ được giải quyết. Trong đó, Trường THCS Phan Bội Châu tuyển bổ sung 21 học sinh; THCS Nguyễn Huệ 19 học sinh; THCS Võ Thành Trang 12 học sinh.

UBND phường Phú Thọ Hòa chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp tục phối hợp với hiệu trưởng các trường hướng dẫn, giải quyết các trường hợp phát sinh trong quá trình tuyển bổ sung.

Trong khi đó, tại phường Phú Mỹ, UBND phường thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của các trường tiểu học và THCS còn khả năng tiếp nhận học sinh trên địa bàn.

Ở bậc tiểu học, có 4 trường còn khả năng tiếp nhận học sinh gồm: Tiểu học Quang Trung (14 chỉ tiêu), Tiểu học Lê Lợi (20 chỉ tiêu), Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (6 chỉ tiêu), Tiểu học Mỹ Xuân (4 chỉ tiêu). Các trường trực tiếp tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, nộp danh sách về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp. Thời gian xét tuyển bổ sung từ nay đến trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Ở cấp THCS, có 2 trường xét tuyển bổ sung gồm: THCS Phú Mỹ (49 chỉ tiêu) và THCS Phan Bội Châu (9 chỉ tiêu). Các trường trực tiếp tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, nộp danh sách về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp. Thời gian xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31-7.

Trong khi đó, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, trên địa bàn các phường Tân Hòa, Dĩ An, nguyện vọng xin điều chỉnh kết quả phân bổ chỗ học cho con chưa được giải quyết. Đây là các khu vực chịu áp lực lớn về dân cư, trường lớp quá tải sĩ số học sinh/lớp.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thừa nhận, hiện nay công tác phối hợp giữa UBND các phường, xã trong tuyển sinh “liên phường” còn chênh lệch, có nơi chủ động phối hợp tốt, có nơi còn lúng túng, bị động trong quá trình phân bổ học sinh.

Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục theo sát toàn bộ thông tin phản ánh từ thực tế để có những hướng dẫn kịp thời, phù hợp, rút kinh nghiệm cho công tác tuyển sinh những năm tiếp theo.

THU TÂM