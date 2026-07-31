Tranh luận quanh việc 2 nữ sinh y khoa livestream phản cảm bị đình chỉ học 1 năm

Ngày 31-7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp Hội đồng kỷ luật, quyết định đình chỉ học tập 1 năm với 2 sinh viên liên quan đến vụ 2 sinh viên y khoa livestream phản cảm (phát trực tiếp), dọa tiêm thuốc độc cho người tương tác mà vừa qua dư luận quan tâm.

Hình ảnh 2 nữ sinh y khoa livestream phản cảm.

Với 100% phiếu đồng ý, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội quyết định đình chỉ học tập 2 sinh viên, hạ hạnh kiểm.

Đại diện nhà trường cho biết, tại cuộc họp, 2 sinh viên rất ăn năn, hối lỗi với hành vi phản cảm khi livestream. Mặc dù vậy, nhà trường quyết định chấn chỉnh sinh viên để răn đe cho nhiều sinh viên khác của nhà trường, giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh.

Trước đó, tối 26-7, một đoạn clip lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực như chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" cho người bình luận. Nhiều người cho rằng, đây là hành vi vô cùng phản cảm với nhân viên y tế.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ra thông báo cho biết, đây là 2 sinh viên thực tập, không phải cán bộ, nhân viên bệnh viện. Khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo, chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên và bàn giao về trường xử lý theo quy định. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) sau đó xác nhận, đây là sinh viên của nhà trường.

Quyết định đình chỉ học tập 2 sinh viên nhận ý kiến trái chiều của dư luận xã hội.

Trên cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng, việc trường kỷ luật đình chỉ 1 năm học với 2 sinh viên y có hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng là hợp lý, hợp tình, là cảnh tỉnh đối với nhiều bạn trẻ. Thậm chí nhiều ý kiến đề nghị nhà trường chuyển 2 sinh viên này học ngành khác, vì ngành y không thể để tồn tại những cá nhân như vậy.

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng, mức kỷ luật này là hơi nặng đối với các em, cho rằng nơi thực tập là bệnh viện có thể chấm dứt, nhưng trường học thì chỉ nên cảnh cáo các em, hoặc đình chỉ học thời gian ngắn hơn, bởi tuổi trẻ dễ có lời nói bồng bột, bông đùa quá giới hạn, nên cho các em có cơ hội sửa sai.

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LÂM NGUYÊN