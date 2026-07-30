Đề xuất tăng cường phối hợp giữa sở GD-ĐT và chính quyền cấp xã

Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, hướng dẫn công tác chuyên môn đối với cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chính quyền địa phương hai cấp". Hội thảo có sự tham dự của đại diện 34 tỉnh, thành theo hình thức trực tuyến.

Học sinh Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM) tham gia Ngày hội STEAM. Ảnh minh họa

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thanh Đề, sau hơn một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã từng bước ổn định công tác tổ chức, duy trì hoạt động chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, công tác phối hợp giữa sở GD-ĐT và chính quyền cấp xã còn bất cập, thiếu thống nhất trong tổ chức hoạt động.

Tới đây, trong bối cảnh cả nước sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, cần sự nhất quán, làm rõ vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa sở GD-ĐT và chính quyền cấp xã, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phát huy tính chủ động, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.

Quảng Ninh là một trong những địa phương triển khai đồng thời việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 7-2025. Bà Vũ Thị Thúy Hà, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, thông tin, sau ba tháng triển khai (từ tháng 7 đến tháng 10-2025), toàn tỉnh có 49,18% cơ sở giáo dục được sắp xếp lại.

Do địa bàn có cả thành phố, xã/phường, đặc khu nên quy mô trường lớp sau sắp xếp lại rất đa dạng. Một số trường có quy mô lớn (hơn 60 lớp), song nhiều trường duy trì hoạt động với số lượng lớp tối thiểu.

"Bất cập lớn nhất hiện nay là nhiều xã/phường chỉ có một trường mầm non, không thể thực hiện yêu cầu luân chuyển cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, quy định hiện nay về số lượng cấp phó chưa đủ đảm bảo yêu cầu quản lý đối với các trường có nhiều điểm trường", bà Vũ Thị Thúy Hà cho hay.

Tại tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT Nghệ An) Nguyễn Thị Hải Yến nêu thực tế, do địa bàn quản lý rộng, chưa đến 30% cán bộ phụ trách cấp xã có chuyên môn về giáo dục nên địa phương ban hành quy chế phối hợp giữa sở GD-ĐT và UBND xã/phường; đồng thời triển khai quy chế hướng dẫn chuyên môn chung trên toàn tỉnh, giao quyền chủ động nhiều hơn cho các cụm chuyên môn trong triển khai hoạt động.

Thừa nhận thực tế khó khăn của các địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Cù Thị Thủy cho rằng, hiện nay có xã/phường chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ được giao; có xã/phường "ngồi nhầm vai", làm thay vai trò của sở GD-ĐT.

Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, phòng văn hóa xã hội có trách nhiệm tham mưu UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự để cơ sở giáo dục hoạt động, trong khi đó sở GD-ĐT chịu trách nhiệm về chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn.

Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các địa phương để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện công tác chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục.

Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT đối với 7.748 cán bộ quản lý trường học vào cuối năm học 2025-2026 cho biết, sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, 51,2% ý kiến cho rằng sở GD-ĐT và chính quyền cấp xã có sự phối hợp trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn; 24% ý kiến chỉ có sở GD-ĐT hướng dẫn và 23,3% ý kiến phản ánh chỉ có phòng văn hóa xã hội hướng dẫn. Về công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn, có 45,4% ý kiến cho rằng các hoạt động duy trì như trước thời điểm tháng 7-2025; 39,4% cho rằng có sự tăng cường; 13,3% đánh giá giảm. Trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 64,2% ý kiến đánh giá hoạt động hướng dẫn chuyên môn thực hiện thường xuyên hơn; 21,1% cho biết thực hiện ít hơn và 14,7% cho rằng không có thay đổi. Hoạt động tập huấn ở một số nơi còn chồng chéo, lặp lại giữa các cấp, chưa được tích hợp thống nhất.

THU TÂM