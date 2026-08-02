Khánh Hòa khuyến khích cán bộ quản lý giáo dục trở lại giảng dạy

Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại mạng lưới trường công lập theo hướng tinh gọn, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục.

Ngày 2-8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027.

Theo phương án, toàn tỉnh sẽ giảm 271/728 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 37,2%, còn 457 cơ sở sau sắp xếp. Cụ thể, số trường mầm non giảm từ 216 xuống 122, tiểu học từ 268 xuống 129, THCS từ 146 xuống 91. Riêng trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 36 lên 58 để phù hợp mô hình tổ chức mới.

Các điểm trường hiện có ở Khánh Hòa cơ bản được giữ làm phân hiệu, giảm tối đa việc di chuyển của học sinh và giáo viên

Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng hình thành các trường quy mô lớn, tổ chức theo mô hình một cấp học có phân hiệu hoặc trường phổ thông nhiều cấp học, qua đó sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đổi mới quản trị nhà trường.

Tỉnh đặt mục tiêu tinh gọn đầu mối, giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, đồng thời không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Các điểm trường hiện có cơ bản được giữ lại làm phân hiệu hoặc điểm trường, hạn chế tối đa việc học sinh, giáo viên phải di chuyển.

Đối với đội ngũ quản lý dôi dư, tỉnh ưu tiên bố trí sang Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng hoặc Trung tâm sự nghiệp công thuộc UBND cấp xã nếu còn chỉ tiêu biên chế và phù hợp chuyên môn.

Tỉnh cũng khuyến khích viên chức quản lý giáo dục trở lại giảng dạy hoặc đảm nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ theo quy định.

Đối với giáo viên, nhân viên dôi dư, địa phương sẽ điều động đến đơn vị còn thiếu; đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí việc làm hoặc giải quyết chế độ nếu không thể bố trí.

Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp và đưa các cơ sở giáo dục sau tổ chức lại vào hoạt động trước ngày 15-8. Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 1-9.

TIẾN THẮNG