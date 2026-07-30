Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) nhận bằng sáng chế của châu Âu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng y học

Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) vừa được Văn phòng Sáng chế Châu Âu (European Patent Office – EPO) vừa cấp Bằng sáng chế số EP4432220 cho sáng chế “Annotation of Slice Images in Volumetric Medical Images”. Đây là bằng sáng chế châu Âu đầu tiên của trường và của ĐHQG TPHCM trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng y học.

Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) nhận bằng sáng chế của Châu Âu

Nhóm nghiên cứu gồm: TS Lê Khánh Duy (giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin) làm trưởng nhóm, PGS-TS Trần Minh Triết (Phó hiệu trưởng) cùng Nguyễn Hồ Thăng Long và Phạm Minh Khôi (hai cựu sinh viên chương trình cử nhân tài năng khóa 2018 – 2022 của Khoa Công nghệ Thông tin) hiện là nghiên cứu sinh tại Dublin City University (Ireland), thực hiện.

TS Lê Khánh Duy hướng dẫn sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) trong giờ học thực hành - Ảnh: THANH HÙNG

Theo TS Lê Khánh Duy, nhóm nghiên cứu theo đuổi bằng sáng chế này trong suốt 3 năm và nộp hồ sơ từ năm 2023. Sáng chế của nhóm hướng đến giải quyết bài toán gán nhãn dữ liệu ảnh chụp CT và MRI, một công đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong y học. Với các bộ dữ liệu gồm nhiều lát cắt, chuyên gia phải xác định chính xác cơ quan hoặc vùng tổn thương trên từng ảnh, khiến quá trình này mất nhiều thời gian và dễ thiếu tính nhất quán giữa các lát cắt.

Để khắc phục hạn chế đó, nhóm nghiên cứu phát triển giải pháp hỗ trợ gán nhãn ảnh y tế ba chiều bằng cách kết hợp các thuật toán thị giác máy tính với các phương pháp hiển thị dữ liệu. Sau khi người dùng gán nhãn hoặc hiệu chỉnh trên một lát cắt, hệ thống sẽ tự động dự đoán và lan truyền kết quả sang các lát cắt lân cận, đồng thời cung cấp mức độ tin cậy của từng kết quả để hỗ trợ kiểm tra và hiệu chỉnh khi cần thiết. Nhờ đó, thời gian gán nhãn được rút ngắn, đồng thời nâng cao tính nhất quán của dữ liệu huấn luyện.

Giải pháp hỗ trợ gán nhãn ảnh y tế ba chiều bằng AI do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) phát triển - Ảnh: THANH HÙNG

Cũng theo TS Lê Khánh Duy, điểm cốt lõi của sáng chế chính là đề xuất phương thức tương tác hiệu quả hơn giữa con người và hệ thống trong quá trình gán nhãn dữ liệu. Giải pháp giúp người dùng xử lý nhanh hơn trên số lượng lớn ảnh y khoa, qua đó nâng cao hiệu quả xây dựng dữ liệu phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Từ đó, nhóm nghiên cứu kỳ vọng giải pháp này sẽ được tích hợp vào các phần mềm gán nhãn dữ liệu hình ảnh y tế, góp phần tạo ra nhiều bộ dữ liệu chất lượng cao hơn để phục vụ nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI trong chẩn đoán, phân tích ảnh y khoa.

THANH HÙNG