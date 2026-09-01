Doanh nghiệp chi lương 300-400% cho công nhân làm xuyên lễ

Ngoài mức lương chi trả tăng 300%-400% cho lao động làm việc xuyên lễ, có doanh nghiệp còn chi thưởng nửa tháng lương cho lao động làm công tác vệ sinh môi trường trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Ảnh minh họa: HỒNG ĐÀO

Ngày 1-9, đồng chí Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết yếu trên địa bàn TPHCM duy trì tỷ lệ lao động làm việc khá cao nhằm bảo đảm duy trì sản xuất và dịch vụ công cộng.

Tại phường Hòa Lợi, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam bố trí lao động đi làm với mức thu nhập 400% tiền lương; Công ty giấy Đồng Tiến duy trì 100 công nhân làm việc với mức lương 300% so với ngày thường.

Tại phường Tân Uyên, 3 công đoàn cơ sở cũng ghi nhận 280 đoàn viên tăng ca và đều được hưởng 300% tiền lương theo quy định.

Tại các doanh nghiệp quy mô lớn từ 1.000 lao động trở lên, phần lớn cho nhân sự nghỉ lễ trọn vẹn.

Bên cạnh đó, một số đơn vị bố trí lực lượng làm việc để duy trì các dịch vụ công ích và vận hành hạ tầng thiết yếu như Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) ghi nhận có 949/2.314 lao động đi làm, tập trung chủ yếu ở bộ phận vệ sinh môi trường. Ngoài việc chi trả 300% tiền lương làm thêm giờ, chưa tính lương ngày lễ theo luật định, BIWASE còn thưởng bình quân 1/2 tháng lương để động viên tinh thần nhân viên, công nhân lao động.

Tổng Công ty thương mại – xuất nhập khẩu Thanh Lễ bố trí nhân sự trực 24/24 giờ tại các bộ phận kinh doanh xăng dầu và dịch vụ phụ trợ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại phường Bình Hoà, Công ty TNHH Rochdale Spears (Anh) có gần 200 lao động đi làm ngày lễ; Công ty TNHH YCH Protrade (Singapore) có 287 lao động đăng ký làm việc xuyên lễ... đều được chi trả 400% tiền lương so với ngày thường.

Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao nhằm phục vụ đà tăng trưởng đơn hàng và kế hoạch sản xuất kinh doanh cuối năm.

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DUY TRẦN