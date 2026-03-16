Hơn 896 tỷ đồng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã vận động được hơn 896,9 tỷ đồng, đạt 120% chỉ tiêu đề ra. Nguồn lực này được huy động từ hơn 12.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hơn 1.500 nhóm tình nguyện cộng đồng. Trong đó, nhiều địa phương đạt kết quả vận động nguồn lực cao như: TPHCM, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa…

Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn

Từ nguồn lực vận động được, các cấp hội đã trao tặng hơn 1,55 triệu suất quà tết, bình quân 577.000 đồng/suất, đạt 104% kế hoạch. Nhiều địa phương còn triển khai các hoạt động nhân đạo thiết thực như: sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, xây dựng công trình dân sinh, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Các y bác sĩ thăm khám cho người có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Tết nhân ái"

Đặc biệt, dịp này, các cấp hội trên cả nước đã tổ chức 126 chương trình “Tết nhân ái” cấp tỉnh theo mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết”, với nhiều hoạt động phong phú. Ở cấp Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức 10 chương trình “Tết nhân ái” quy mô lớn tại các địa phương, hỗ trợ hơn 11.000 người dân với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng.

KHÁNH NGUYỄN