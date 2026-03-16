Nhịp cầu nhân ái

Hơn 896 tỷ đồng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Chiều 16-3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có thông cáo báo chí về kết quả thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã vận động được hơn 896,9 tỷ đồng, đạt 120% chỉ tiêu đề ra. Nguồn lực này được huy động từ hơn 12.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hơn 1.500 nhóm tình nguyện cộng đồng. Trong đó, nhiều địa phương đạt kết quả vận động nguồn lực cao như: TPHCM, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa…

z7626082461650_ca0937ccb9b8c5fa20cda4b3a2315023.jpg
Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn

Từ nguồn lực vận động được, các cấp hội đã trao tặng hơn 1,55 triệu suất quà tết, bình quân 577.000 đồng/suất, đạt 104% kế hoạch. Nhiều địa phương còn triển khai các hoạt động nhân đạo thiết thực như: sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, xây dựng công trình dân sinh, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

z7626082683187_3f3c6a02dd157e20f69d34eb5d760162.jpg
Các y bác sĩ thăm khám cho người có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Tết nhân ái"

Đặc biệt, dịp này, các cấp hội trên cả nước đã tổ chức 126 chương trình “Tết nhân ái” cấp tỉnh theo mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết”, với nhiều hoạt động phong phú. Ở cấp Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức 10 chương trình “Tết nhân ái” quy mô lớn tại các địa phương, hỗ trợ hơn 11.000 người dân với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng.

Tin liên quan
KHÁNH NGUYỄN

Từ khóa

Xuân Bính Ngọ Nhân ái Bính Ngọ Quà Tết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tết Sinh kế Y bác sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn