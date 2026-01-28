Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phấn đấu tăng trưởng doanh thu 10% trở lên

Chiều 28-1, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng hội nghị

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã nỗ lực triển khai các giải pháp điều hành, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tổng nộp ngân sách của công ty mẹ ước thực hiện 3.735 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Tổng Công ty được công nhận “Doanh nghiệp xanh TPHCM năm 2025”.

Trong năm, Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp 22/18 đảng viên mới, đạt 122,2% so với chỉ tiêu được giao.

Tổng Công ty đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với mức tăng trưởng doanh thu từ 10% trở lên so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả Tổng Công ty đạt được; đề nghị cấp ủy, ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và chú trọng thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trao b ằng khen đến các tập thể

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân lưu ý việc cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tiên phong thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, đặc biệt là ứng dụng quản trị doanh nghiệp hoạt động hiện đại trên nền tảng số; tạo đột phá hạ tầng công nghiệp và hạ tầng số…

Đồng chí Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty trao b ằng khen đến các cá nhân

Tại hội nghị, 56 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2025; 33 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 2 năm liên tục (2024 - 2025) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

CẨM TUYẾT