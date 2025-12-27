Văn hóa - Giải trí

Độc đáo bản đồ Việt Nam kết tinh từ 1.000 giống hoa tại Sa Đéc

SGGPO

Dù đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, mô hình bản đồ Việt Nam làm từ khoảng 1.000 chủng loại hoa khác nhau đã trở thành tâm điểm thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về “thủ phủ hoa” miền Tây để chiêm ngưỡng và check-in.

* Clip: Bản đồ Việt Nam được xếp từ khoảng 1.000 giống hoa ở Sa Đéc:

z7368371373248_4ec76eb52904bb21f54a14d02ed0f152.jpg

Nằm trong khuôn khổ lễ hội hoa lớn nhất trong năm tại phường Sa Đéc (Đồng Tháp), công trình Bản đồ Việt Nam bằng hoa đang tạo nên một “cơn sốt” đối với giới mộ điệu cây cảnh và khách du lịch. Đây được xem là một trong những công trình trọng điểm của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025, hướng tới việc xác lập kỷ lục về quy mô và số lượng chủng loại hoa.

z7368370275836_9f6a3f138cb20c2ded59e92c37e8bbc0.jpg
z7367248831869_52a6fc5cdcd6f8ccb36b67749e3ce8bc.jpg
z7367248736963_c77d59f58933c671eb4c373daeace44d.jpg
z7367248500181_0d8e804f1fc689757b909cceeb66717c.jpg

Với diện tích bề mặt rộng lớn, bản đồ được tạo hình tỉ mỉ, mô phỏng trọn vẹn hình chữ S cùng các quần đảo của Việt Nam. Điểm đặc biệt nhất chính là sự góp mặt của 1.000 giống hoa khác nhau, từ những loài hoa như: cúc mâm xôi, cúc mâm xôi nhiều màu, cúc tiger, cúc đồng tiền, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, chiều tím, liễu hồng, xác pháo, các loại lan, các loại hồng…

z7367240869515_b78c52b21d707eb150d84d8247645920.jpg
z7367287489190_f258d6371562df24bf4501111f92230e.jpg
z7367240526432_9e6c37a2163aebbb17b8213e95e0280c.jpg
z7367240745023_680b595923faac08304a817b1f10e006.jpg
z7367240691527_9fa6c67a40ca691fe15e0754d1411168.jpg

Mỗi vùng miền trên bản đồ được khéo léo sắp đặt bằng những sắc hoa đặc trưng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc, sống động và đầy tự hào.

z7367290786740_7a5e23fb96b69587a25479c08fd291db.jpg
z7367290779015_1a0f070bb20861d1caab9d846c232242.jpg
z7367287607665_992e1292f140c1b14c3ecda570d177fc.jpg

Theo ghi nhận, mặc dù các nghệ nhân và công nhân vẫn đang tích cực chăm sóc, điều chỉnh sắp đặt tạo hình… hoàn thiện công đoạn cuối cho ngày mai (27-12) khai mạc, nhưng sức hút của bản đồ hoa từ khung hình cho đến những mảng hoa đầu tiên được lắp đặt đã thu hút hàng trăm người dân và du khách tìm đến để tận mắt chứng kiến.

z7367291010028_c54cbeea0a46c344c9bc63aadbeb81ff.jpg
z7367290786740_7a5e23fb96b69587a25479c08fd291db.jpg
Các giống hoa mới như hoa nghệ tây, cúc sakura, cúc mâm xôi nhiều màu... tạo sự đặc sắc và đang dạng chủng loại hoa cho bản đồ

Nhiều bạn trẻ không giấu nổi sự hào hứng khi chọn cho mình những góc chụp ấn tượng bên cạnh dải hoa đa sắc. Chị Trần Thu Minh, một du khách từ TPHCM chia sẻ, dù biết là chưa hoàn thiện 100% nhưng quy mô của bản đồ hoa này quá hoành tráng. Việc kết hợp 1.000 loại hoa vào một biểu tượng quốc gia không chỉ đẹp mà còn rất ý nghĩa.

z7368194495904_1c6961fafc25dbd5c29537a1701d7d16.jpg
z7368194481758_686eeb45f65f96922503615baed8fe98.jpg
z7368194488826_84af1b3b6392400582d3dfb06db0d3c3.jpg
z7368194478857_1c6f6cceaac459fcaf5b741e67f4ecea.jpg

Sự kiện này không chỉ tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng hoa trăm tuổi mà còn là tín hiệu vui cho ngành du lịch Sa Đéc trong mùa lễ hội năm nay.

z7368194500934_ce28d48535aa150374d3176c53e23b2d.jpg

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

z7368194445329_e8a2021b12e5c0e81577a79d9105b93f.jpg
z7368005671266_1a383281f2d1d8aa94dd9711fef8845e.jpg
NGỌC PHÚC

Từ khóa

bản đồ hoa hoa kiểng sa đéc festival hoa kiểng sa đéc bản đồ làm từ hoa chủng loại hoa cúc mâm xôi cúc mâm xôi nhiều màu cúc tiger cúc đồng tiền dạ yến thảo cát tường vạn thọ hoa mười giờ hoa dừa đại phú chiều tím liễu hồng xác pháo các loại lan

