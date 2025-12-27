Độc đáo bản đồ Việt Nam kết tinh từ 1.000 giống hoa tại Sa Đéc

Dù đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, mô hình bản đồ Việt Nam làm từ khoảng 1.000 chủng loại hoa khác nhau đã trở thành tâm điểm thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về “thủ phủ hoa” miền Tây để chiêm ngưỡng và check-in.

* Clip: Bản đồ Việt Nam được xếp từ khoảng 1.000 giống hoa ở Sa Đéc:

Nằm trong khuôn khổ lễ hội hoa lớn nhất trong năm tại phường Sa Đéc (Đồng Tháp), công trình Bản đồ Việt Nam bằng hoa đang tạo nên một “cơn sốt” đối với giới mộ điệu cây cảnh và khách du lịch. Đây được xem là một trong những công trình trọng điểm của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025, hướng tới việc xác lập kỷ lục về quy mô và số lượng chủng loại hoa.

Với diện tích bề mặt rộng lớn, bản đồ được tạo hình tỉ mỉ, mô phỏng trọn vẹn hình chữ S cùng các quần đảo của Việt Nam. Điểm đặc biệt nhất chính là sự góp mặt của 1.000 giống hoa khác nhau, từ những loài hoa như: cúc mâm xôi, cúc mâm xôi nhiều màu, cúc tiger, cúc đồng tiền, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, chiều tím, liễu hồng, xác pháo, các loại lan, các loại hồng…

Mỗi vùng miền trên bản đồ được khéo léo sắp đặt bằng những sắc hoa đặc trưng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc, sống động và đầy tự hào.

Theo ghi nhận, mặc dù các nghệ nhân và công nhân vẫn đang tích cực chăm sóc, điều chỉnh sắp đặt tạo hình… hoàn thiện công đoạn cuối cho ngày mai (27-12) khai mạc, nhưng sức hút của bản đồ hoa từ khung hình cho đến những mảng hoa đầu tiên được lắp đặt đã thu hút hàng trăm người dân và du khách tìm đến để tận mắt chứng kiến.

Các giống hoa mới như hoa nghệ tây, cúc sakura, cúc mâm xôi nhiều màu... tạo sự đặc sắc và đang dạng chủng loại hoa cho bản đồ

Nhiều bạn trẻ không giấu nổi sự hào hứng khi chọn cho mình những góc chụp ấn tượng bên cạnh dải hoa đa sắc. Chị Trần Thu Minh, một du khách từ TPHCM chia sẻ, dù biết là chưa hoàn thiện 100% nhưng quy mô của bản đồ hoa này quá hoành tráng. Việc kết hợp 1.000 loại hoa vào một biểu tượng quốc gia không chỉ đẹp mà còn rất ý nghĩa.

Sự kiện này không chỉ tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng hoa trăm tuổi mà còn là tín hiệu vui cho ngành du lịch Sa Đéc trong mùa lễ hội năm nay.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

NGỌC PHÚC