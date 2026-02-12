Tất bật công đoạn cuối hoàn thành Đường hoa Nguyễn Huệ

Chỉ còn vài ngày nữa, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, thưởng lãm, vui đón xuân mới. Đến thời điểm này, đường hoa đã hoàn thành hơn 90% công trình, hoàn thiện lắp đặt nhiều mô hình, tiểu cảnh.

Tại khu vực cổng chào, biểu tượng chính của đường hoa năm nay là linh vật ngựa khổng lồ cao 7m, dài 9m, nằm trên đế cao 11m đã được lắp đặt xong.

Đội ngũ công nhân thực hiện hệ thống chiếu sáng đang miệt mài hoàn tất những công đoạn cuối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Đỗ Minh Đức, phụ trách thực hiện các mô hình, cho biết: “Từ 28-1, chúng tôi đã chuyển các kiến trúc, tiểu cảnh đã được hoàn thiện tại KDL Bình Quới ra đường hoa để lắp đặt. Hiện lực lượng nhân công có khoảng 30 người tăng ca, làm từ 7 giờ 30 đến 21 giờ đêm, nhằm sớm hoàn thành các đường bao, sắp đặt các giỏ hoa, mô hình, tiểu cảnh... Tính đến thời điểm này, cơ bản hoàn thành hơn 90% công trình”.

Sắc hoa tươi xanh, rực rỡ trên Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại khu vực Rực rỡ miền ký ức, chiếc đèn kéo quân khổng lồ do nghệ nhân Văn Tòng thực hiện đã lắp đặt xong. Đèn kéo quân có chiều cao hơn 6m, đường kính 6,4m, trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống.

Một số tiểu cảnh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM tích cực làm việc với thời gian kéo dài từ sáng đến đêm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 là một công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Mô hình linh vật ngựa mang đậm nét truyền thống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vẻ đẹp của linh vật ngựa trên Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cỗ xe thổ mộ được tái hiện trong một tiểu cảnh tại đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

23 năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của TPHCM, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện hình ảnh thành phố văn minh, nghĩa tình. Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ luôn phát huy hiệu quả các ý tưởng sáng tạo mới mẻ, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, là địa điểm du xuân đặc sắc, độc đáo tại TPHCM.

THÚY BÌNH