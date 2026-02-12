Tất bật công đoạn cuối hoàn thành Đường hoa Nguyễn Huệ

Tại khu vực cổng chào, biểu tượng chính của đường hoa năm nay là linh vật ngựa khổng lồ cao 7m, dài 9m, nằm trên đế cao 11m đã được lắp đặt xong.
Anh Đỗ Minh Đức, phụ trách thực hiện các mô hình, cho biết: “Từ 28-1, chúng tôi đã chuyển các kiến trúc, tiểu cảnh đã được hoàn thiện tại KDL Bình Quới ra đường hoa để lắp đặt. Hiện lực lượng nhân công có khoảng 30 người tăng ca, làm từ 7 giờ 30 đến 21 giờ đêm, nhằm sớm hoàn thành các đường bao, sắp đặt các giỏ hoa, mô hình, tiểu cảnh... Tính đến thời điểm này, cơ bản hoàn thành hơn 90% công trình”.
Tại khu vực Rực rỡ miền ký ức, chiếc đèn kéo quân khổng lồ do nghệ nhân Văn Tòng thực hiện đã lắp đặt xong. Đèn kéo quân có chiều cao hơn 6m, đường kính 6,4m, trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống.
Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 là một công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.
23 năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của TPHCM, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện hình ảnh thành phố văn minh, nghĩa tình. Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ luôn phát huy hiệu quả các ý tưởng sáng tạo mới mẻ, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, là địa điểm du xuân đặc sắc, độc đáo tại TPHCM.