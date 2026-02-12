Lời chúc năm mới bằng âm nhạc của Phan Đinh Tùng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng kể câu chuyện năm mới bằng âm nhạc và thời trang thông qua MV " Happy new year".

Phan Đinh Tùng trình làng MV “Happy new year”

Phan Đinh Tùng vừa giới thiệu đến khán giả MV Happy new year tại TPHCM tối 11-2. Đây là sáng tác mới nhất do anh trực tiếp chấp bút, được định hướng như một ca khúc kết nối Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, dung hòa giữa bản sắc văn hóa Á Đông và tinh thần âm nhạc hiện đại.

Dự án là điểm kết của hành trình 7 MV thuộc chuỗi “Đinh Music – New Visual New Me”, đồng thời gửi gắm một lời chúc năm mới mang tinh thần tích cực, hướng đến sự bình an và kết nối cộng đồng.

Phan Đinh Tùng cho hay, ban đầu ngỏ lời đặt hàng Bùi Công Nam sáng tác, tuy nhiên do lịch làm việc dày đặc của nam nhạc sĩ, kế hoạch không thể thực hiện. Áp lực về thời gian cùng mong muốn hoàn thiện dự án đã trở thành động lực để Phan Đinh Tùng ngồi xuống và trực tiếp sáng tác Happy new year. Để ca khúc dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo, anh lựa chọn cấu trúc đơn giản, lấy cảm hứng từ bố cục quen thuộc Khúc hát mừng sinh nhật.

Các nghệ sĩ chúc mừng Phan Đinh Tùng ra MV mới

Happy new year có giai điệu ngắn gọn, gồm 4 câu hát chính. Bài hát có phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giúp khán giả ở nhiều quốc gia có thể dễ dàng tiếp cận và cùng hòa giọng.

Dù được xây dựng trên nền giai điệu đơn giản, Happy new year vẫn được làm mới về mặt ngôn ngữ âm nhạc nhằm tăng khả năng tiếp cận khán giả trẻ. Điểm nhấn là phần rap do rapper G-Ducky thể hiện, góp phần tạo nên màu sắc mới mẻ.