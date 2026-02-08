Độc đáo bảo vật quốc gia trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai

Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3-2-2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14). Trong đợt này có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia.

Tỉnh Nghệ An vinh dự có 1 hiện vật là bia Ma Nhai (lưu giữ tại xã Con Cuông) và 1 nhóm hiện vật gồm 5 trống đồng Làng Vạc (lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh).

Trống đồng Làng Vạc I

Nhóm hiện vật trống đồng Làng Vạc gồm 5 chiếc trống, có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên, được khai quật khảo cổ học tại di tích Làng Vạc (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Đây là những sản phẩm thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật đúc đồng và nghệ thuật trang trí của văn hóa Đông Sơn và văn minh Việt cổ.

Trống đồng Làng Vạc II

5 chiếc trống đồng Làng Vạc còn tương đối nguyên vẹn, với hình dáng cân đối, hài hòa, hoa văn trang trí phong phú, sắc nét.

Trống minh khí

Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai (Ma Nhai kỷ công bi văn) khắc năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hựu thứ 7 (1335), trên vách núi đá thuộc vùng Cự Đồn, Mật Châu, nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, tại xã Con Cuông

Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản, còn nguyên vẹn. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán, nét khắc sâu, chữ chân phương, trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam. Đây là tấm bia cổ thứ hai của cả nước, đồng thời là bia cổ nhất hiện còn lưu giữ tại khu vực miền Trung.

>> Một số hình ảnh về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai:

DƯƠNG QUANG