Văn hóa - Giải trí

Độc đáo bảo vật quốc gia trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai

SGGPO

Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3-2-2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14). Trong đợt này có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia.

Tỉnh Nghệ An vinh dự có 1 hiện vật là bia Ma Nhai (lưu giữ tại xã Con Cuông) và 1 nhóm hiện vật gồm 5 trống đồng Làng Vạc (lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh).

z7511346506641_6f251aaf611222d682d7801af8b2f58f.jpg
Trống đồng Làng Vạc I

Nhóm hiện vật trống đồng Làng Vạc gồm 5 chiếc trống, có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên, được khai quật khảo cổ học tại di tích Làng Vạc (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Đây là những sản phẩm thể hiện đỉnh cao của kỹ thuật đúc đồng và nghệ thuật trang trí của văn hóa Đông Sơn và văn minh Việt cổ.

z7511348058479_7c212c212d63fa080fbd2f88df3a6787.jpg
Trống đồng Làng Vạc II

5 chiếc trống đồng Làng Vạc còn tương đối nguyên vẹn, với hình dáng cân đối, hài hòa, hoa văn trang trí phong phú, sắc nét.

ba.jpg
Trống minh khí
z7506470811452_a81b6fbf7b88767fcac9a0e40462f537.jpg

Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai (Ma Nhai kỷ công bi văn) khắc năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hựu thứ 7 (1335), trên vách núi đá thuộc vùng Cự Đồn, Mật Châu, nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

aaaaa.jpg
Bảo vật quốc gia bia Ma Nhai, tại xã Con Cuông

Bia Ma Nhai là hiện vật gốc, độc bản, còn nguyên vẹn. Bia có bố cục hình chữ nhật, không viền, không trang trí hoa văn, gồm 14 dòng với 155 chữ Hán, nét khắc sâu, chữ chân phương, trung bình mỗi chữ rộng khoảng 10,5cm, được xếp vào loại bia đá có chữ lớn nhất Việt Nam. Đây là tấm bia cổ thứ hai của cả nước, đồng thời là bia cổ nhất hiện còn lưu giữ tại khu vực miền Trung.

>> Một số hình ảnh về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai:

z7506470811446_783c6da7f7ab371d55c2ab751a2f4a0f.jpg
z7506470233209_2c1dbaf63489a50640cb7dfc6db2fb72.jpg
z7506470233201_258249eb026cdfcdc7dc9d5e3d552e93.jpg
z7506470233204_c61da726ddecca620ec271525e828437.jpg
wm_kham-pha-van-bia-co-ghi-dau-_561704453758.jpg
z7511106817338_5f9da28006afdae33ae9cbec876afd5f.jpg
z7511104092126_bde438f881410de3979a01ff7804e798.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Bảo vật quốc gia trống đồng Làng Vạc Nghệ An bia Ma Nhai văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn