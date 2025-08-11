Phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn phải qua 9 bước

Tất cả các giai đoạn thi công, vật liệu sử dụng phải được tư liệu hoá, ghi chép, quay phim, chụp ảnh vừa để so sánh, vừa để làm tư liệu lưu trữ, báo cáo.

Ngày 11-8, UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch về việc phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan điện Thái Hòa bẻ gãy.

Ngai vàng triều Nguyễn phiên bản phục chế được đưa vào phục vụ khách tham quan

Dự kiến quy trình thi công phục chế gồm 9 bước: chuẩn bị địa điểm phục chế hiện vật; di chuyển bảo vật; vệ sinh khoa học nhằm làm sạch hiện vật và các mảnh vỡ; tái định vị các mảnh vỡ thành một khối; tái định vị hoàn chỉnh hiện vật; ổn định lớp sơn son và thếp vàng; phục hồi lớp sơn thếp; phủ bảo vệ; tổ chức nghiệm thu.

Việc phục chế phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc bảo tàng học, trên cơ sở các cứ liệu khoa học, lịch sử; sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công nghệ phù hợp để bảo tồn tối đa yếu tố gốc.

Phục hồi các chi tiết theo nguyên bản trước khi hiện vật bị xâm hại, không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết, không làm mới hiện vật, giữ lại vết tích gốc nếu không ảnh hưởng đến kết cấu.

Sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc; ưu tiên sử dụng lại kỹ thuật, vật liệu đã được sử dụng trong việc chế tác hiện vật.

Việc phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản, phục chế và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan và được thực hiện bởi người có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm...

Lắp kính cường lực để bảo vệ các hiện vật trưng bày tại điện Thái Hòa

Hiện vật sau khi phục hồi phải đảm bảo đã loại bỏ tối đa những nguyên nhân gây hư hại, tăng cường độ vững chắc, độ bền; đảm bảo an toàn, giữ nguyên hình dáng, kích thước, thẩm mỹ.

Tất cả các giai đoạn thi công, vật liệu sử dụng phải được tư liệu hoá, ghi chép, quay phim, chụp ảnh vừa để so sánh, vừa để làm tư liệu lưu trữ, báo cáo.

Sau khi phục chế, Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn sẽ được tái trưng bày tại vị trí cũ ở điện Thái Hoà.

Phương án bảo quản bảo vật sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan.

VĂN THẮNG