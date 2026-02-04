Thêm 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận 30 bảo vật quốc gia (đợt 14), trong đó có 2 bảo vật đang trưng bày ở TPHCM.

Hiện vật “Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc”. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia có nhiều bảo vật văn hóa Đông Sơn, như: sưu tập trống đồng Làng Vạc Văn hóa Đông Sơn, niên đại thế kỷ III - I trước Công nguyên (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An); sưu tập muôi đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ II - I trước Công nguyên (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, TP Hà Nội); bộ chuông đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ II trước Công nguyên - thế kỷ I sau Công nguyên (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, TP Hà Nội); bộ áo giáp đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ I trước Công nguyên - thế kỷ I sau Công nguyên (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa, TP Hà Nội)...

Ngoài ra còn có bát bồng gốm Văn hóa Hoa Lộc, niên đại cách đây khoảng 3.800-4.000 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước, TPHCM; bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế, niên đại cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa, TPHCM; tượng đồng Nữ thần Durga Văn hóa Chăm Pa, niên đại thế kỷ VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia…

Danh sách bảo vật được công nhận đợt này cũng có nhiều bảo vật Hoàng thành Thăng Long; các bảo vật được lưu giữ ở các chùa, đình, đền... Danh sách bảo vật cũng có sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc, niên đại 1949-1950, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

