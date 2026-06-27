Độc đáo lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh

Ngày 27-6, xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026. Đây là lễ hội đánh cá độc đáo đã có lịch sử hàng trăm năm và diễn ra ngay dưới chân núi Hồng Lĩnh.

Video: Người dân và du khách hào hứng tham gia lễ hội đánh cá dưới chân núi Hồng Lĩnh

Ngay sau phần khai hội và các nghi thức truyền thống, đông đảo người dân và du khách từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội… đồng loạt xuống đầm Vực Rào tham gia lễ hội, dùng các dụng cụ như nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ… để bắt cá.

Cả khu vực lễ hội rộn vang tiếng cười nói, hò reo, cổ vũ trong không khí hào hứng, vui tươi, đoàn kết. Năm nay, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, song mực nước thấp nên người dân và du khách đánh bắt cá thuận lợi hơn.

Người dân và du khách tham gia bắt cá trên Vực Rào

Lễ hội đánh cá Vực Rào là một lễ hội truyền thống tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian địa phương. Được tổ chức hàng năm, lễ hội thể hiện tinh thần khuyến nông, khuyến ngư, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng làng xã.

Đông đảo người dân, du khách tham gia lễ hội

Đầm Vực Rào, nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, được chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội, có chiều dài khoảng 2km và diện tích khoảng 30ha, là nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt. Trước ngày diễn ra lễ hội, mọi hoạt động đánh bắt cá tại khu vực này đều bị nghiêm cấm nhằm tạo điều kiện cho nguồn cá sinh trưởng và phát triển.

Dù thời tiết nắng nóng, song lễ hội thu hút rất đông người tham gia

Theo quan niệm của người dân nơi đây, tại lễ hội, nếu người nào bắt được con cá to nhất hoặc nhiều cá nhất sẽ gặp nhiều điều may mắn, công việc hanh thông, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy.

Một người dân phấn khởi khi bắt được con cá to

Kết thúc lễ hội, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân bắt được cá có trọng lượng lớn nhất. Năm nay, giải nhất được trao cho ông Phan Văn Bình (thôn Gia Phú, xã Nghi Xuân) khi đánh bắt được cá trắm nặng 5,7kg.

>> Một số hình ảnh tại lễ hội:

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DƯƠNG QUANG