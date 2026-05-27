Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Cầu ngư và ra quân đánh bắt vụ cá nam

Sáng 27-5, tại bãi biển Thống Nhất, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt vụ cá Nam năm 2026.

Biểu diễn nghệ thuật hô hát Bả trạo đặc trưng miền biển trong không gian lễ hội

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước nghinh Ông, lễ tế chính cổ truyền và không gian tái hiện nghệ thuật hô hát bả trạo đặc trưng miền biển.

Tiếp đó, lãnh đạo địa phương đánh trống phát lệnh xuất quân đánh bắt vụ cá Nam; đồng thời trao cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các môn thể thao, trò chơi dân gian như bóng chuyền bãi biển, kéo co, chuyền nước, thả diều, vẽ tranh và trò chơi tập thể, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Địa phương cùng các đơn vị trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân vươn khơi bám biển

Ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, cho biết Lễ hội Cầu ngư từ nhiều năm qua đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của địa phương, là dịp để người dân vùng biển gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt bội thu, tôm cá đầy khoang.

Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông đề nghị các tổ tàu thuyền đoàn kết, chủ phương tiện tiếp tục nêu cao tinh thần tương trợ khi gặp sóng to, gió lớn trên biển; chấp hành nghiêm quy định pháp luật, cùng lực lượng biên phòng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hiện phường Điện Bàn Đông có 190 tàu cá đăng ký từ 25CV trở lên; trong đó có 7 tàu công suất lớn từ 400-750CV, 24 tàu công suất vừa từ 90-400CV. Địa phương còn có 83 phương tiện chiều dài dưới 6m cùng hơn 50 tàu cá nhỏ, thuyền thúng máy khai thác ven bờ. Trong năm qua, ngư dân các khối phố ven biển đã đánh bắt được 2.480 tấn thủy sản, vượt sản lượng đề ra.

Tin liên quan Lễ hội Cầu ngư - bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa biển

NGUYỄN CƯỜNG