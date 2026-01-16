Đối ngoại nhân dân của TPHCM ghi dấu ấn rõ nét

Chiều 16-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17-11-1950 – 17-11-2025) và chương trình gặp gỡ hữu nghị - chào xuân năm 2026.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Cùng dự còn có các tổng lãnh sự các nước; đại diện các tổng lãnh sự quán, phòng thương mại các nước và tổ chức quốc tế tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của TPHCM.

Theo đồng chí, công tác đối ngoại của TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó, đối ngoại nhân dân để lại dấu ấn rõ nét, gắn với mốc 75 năm truyền thống của lĩnh vực này.

TPHCM đã tổ chức hơn 100 hoạt động giao lưu, đối ngoại, đón tiếp các đoàn quốc tế; huy động hơn 400 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội; triển khai nhiều chương trình nhân đạo, sẻ chia với các nước như Cuba, Thái Lan và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Công tác thông tin đối ngoại cũng được đẩy mạnh, lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, nghĩa tình ra khu vực và thế giới.

Đại diện ngoại giao đoàn tại TPHCM, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay chúc mừng hành trình hình thành và phát triển của VUFO và các tổ chức thành viên trong 75 năm qua.

Tổng Lãnh sự Lào Phonesy Bounmixay đánh giá cao những đóng góp to lớn của VUFO trong việc huy động sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Nhân dịp này, UBND TPHCM và HUFO đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân của HUFO do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

THỤY VŨ