Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 10

Tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, cho rằng hai bên cần phát huy những kết quả hợp tác tích cực trong các lĩnh vực hợp tác.

Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Catherine West nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng trong tổng thể chính sách của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và phát huy các tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tận dụng tối đa những lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh và Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mang lại nhằm nâng cao kim ngạch thương mại hai nước; khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng, chuyển đổi số.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác triển khai các sáng kiến mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt các cam kết về biến đổi khí hậu và quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng; nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, triển khai các chương trình nghiên cứu chung về y tế, nông nghiệp, môi trường, công nghệ mới nổi.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Về hợp tác an ninh, hai bên khẳng định mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm nghiêm trọng có tổ chức, tội phạm đưa người di cư bất hợp pháp và mua bán người, triển khai Đối thoại di cư lần thứ hai tại Hà Nội cũng như tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân y, an ninh an toàn hàng hải, thủy đạc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác trong khuôn khổ Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trao đổi về các hợp tác quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực như Liên hợp quốc và trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Anh; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thượng tôn pháp luật, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 ở khu vực Biển Đông.

Hai bên bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại một số điểm nóng trên thế giới, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh khu vực và ổn định toàn cầu; nhất trí cấp thiết của việc bảo vệ thường dân, chấm dứt xung đột, tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài, bền vững và công bằng trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên liên quan, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tại đối thoại, hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động Việt Nam - Anh giai đoạn 2024-2026 bao gồm các ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao; thương mại, đầu tư và môi trường kinh doanh; tăng trưởng bền vững, hợp tác phát triển; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; quốc phòng, an ninh và phòng chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng...

LƯU THỦY