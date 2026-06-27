Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát, định hướng phát triển y tế khu vực Phú Mỹ và khu vực Hồ Tràm

Chiều 27-6, Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc với Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ và Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động, từ đó đưa ra những định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới.

Chiều 27-6, Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ và Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm.

Là đơn vị y tế hạng III với quy mô 100 giường bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ hiện đang đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 300.000 dân. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TTYT cho biết, thời gian qua, đơn vị đối mặt với nhiều áp lực lớn: nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa sâu. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều hạng mục xuống cấp, trang thiết bị còn hạn chế, công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tỷ lệ chuyển tuyến hiện nay tại trung tâm lên đến 60%.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ.

Trước thực trạng đó, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ kiến nghị xây dựng mô hình Trung tâm Cấp cứu chấn thương, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và đầu tư trang thiết bị, nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Chiều cùng ngày, Đoàn cũng khảo sát Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm. Đây là đơn vị y tế hạng II với 13 khoa phòng, 159 nhân sự cùng hơn 220 giường bệnh. Là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình luân phiên bác sĩ, đơn vị đã ghi nhận bước chuyển biến vượt bậc: lượt khám ngoại trú tăng gần 13%, điều trị nội trú tăng hơn 23%. Trung tâm thực hiện thành công 53 ca phẫu thuật ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình phức tạp chỉ trong chưa đầy một tháng, khẳng định hiệu quả đột phá từ mô hình, tạo dựng niềm tin cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, ngành y tế TPHCM đang định hướng phát triển theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, với mục tiêu cốt lõi là bảo đảm bao phủ y tế toàn diện. Qua đó, từng bước xóa bỏ khoảng cách về địa lý và giao thông, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ y tế một cách công bằng.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng đề án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ thành bệnh viện quy mô khoảng 700-800 giường. Về quy hoạch mạng lưới y tế, hiện khu vực đang quy hoạch 1 bệnh viện khu vực và 1 bệnh viện tư nhân. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm không phân biệt đầu tư công hay tư, miễn là nhà đầu tư có đủ năng lực. Trường hợp nhà đầu tư tư nhân không đáp ứng được các điều kiện, quỹ đất dành cho y tế sẽ được chuyển sang đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đây là "thời điểm vàng" để quy hoạch hệ thống y tế. Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm thì mới tạo cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư.

Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương và ngành y tế khi đề xuất đầu tư phải dựa trên các cơ sở khoa học, đặc biệt là các thông số về mô hình bệnh tật được cập nhật từ chương trình khám sức khỏe toàn dân, qua đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí cũng yêu cầu địa phương chuẩn bị quỹ nhà công vụ cho đội ngũ y tế và giáo dục… nhằm thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài.

Đối với khu vực Hồ Tràm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng định hướng phát triển y tế tại Hồ Tràm phải gắn chặt với kinh tế biển và du lịch, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, du khách và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí giao Sở Y tế và Sở Tài chính phối hợp tham mưu cơ chế hỗ trợ ở mức cao nhất đối với đội ngũ y tế luân phiên đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trên cơ sở mô hình luân phiên đang triển khai tại Côn Đảo và Hồ Tràm, cần nghiên cứu mở rộng sang các khu vực khác, bảo đảm mọi người dân, dù ở bất kỳ địa bàn nào, cũng được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế một cách công bằng.

KHÁNH CHI