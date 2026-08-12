Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP 4 xã phía Đông Nam thành phố

Ngày 12-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND xã Cần Giờ, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã đảo Thạnh An.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. QUANG HUY

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng cho biết, từ đầu năm đến nay địa bàn không có ca ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra đột xuất 10 doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn, tất cả đều có vi phạm ATTP và môi trường. Ngoài ra có 9 doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và 1 doanh nghiệp bị xử phạt bổ sung về hành vi sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy...

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng báo cáo tại buổi giám sát. QUANG HUY

Tương tự đại diện xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã đảo Thạnh An cho hay, trên địa bàn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phần nhiều đều nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, đa dạng về loại hình và đối tượng quản lý, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Tuy vậy, nhân lực thực hiện công tác ATTP của địa phương còn mỏng; công tác rà soát, cập nhật, thống kê và quản lý cơ sở chưa theo kịp diễn biến thực tế. Các xã kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dùng chung trên toàn thành phố; đồng thời tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ về ATTP.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh Nguyễn Thanh Lan tại buổi giám sát. QUANG HUY

Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông Nguyễn Minh Kha báo cáo tại buổi giám sát. QUANG HUY

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ trách nhiệm trong quản lý, đảm bảo ATTP tại các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp; tăng cường giám sát các thiết bị về nuôi trồng thuỷ hải sản... “4 xã cần tăng cường giám sát thiết bị nuôi trồng thủy hải sản để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Việc kiểm tra này giúp ngăn chặn các chất cấm, thiết bị độc hại và đảm bảo ATTP trên địa bàn; đảm bảo thủy hải sản đạt chuẩn an toàn khi ra thị trường”, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban VH-XH HĐND TPHCM lưu ý.

Toàn cảnh buổi giám sát của Thường trực HĐND TPHCM về ATTP tại xã Cần Giờ. QUANG HUY

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các xã, sở ngành trong công tác đảm bảo ATTP cho người dân trên địa bàn; chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của từng xã cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 3-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, ATTP trên địa bàn thành phố.

Đối với xã Bình Khánh, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân yêu cầu cần khẩn trương hoàn thành rà soát, lập danh sách quản lý toàn diện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thức ăn đường phố trên địa bàn 13 ấp sau sáp nhập. Chủ động cân đối ngân sách địa phương để đầu tư trang bị thêm các bộ kit test nhanh ATTP nhằm nâng cao năng lực kiểm tra tại chỗ.

Xã An Thới Đông, có địa bàn rộng và mạng lưới 106 cơ sở thức ăn đường phố, xã cần linh hoạt phương án, tăng cường kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính tại các khu vực ven lộ giao thông chính. Kiên quyết yêu cầu chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức ATTP.

Xã đảo Thạnh An, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây mới “Chợ dân sinh xã Thạnh An” trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, sớm quy hoạch các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vào khu vực tập trung đảm bảo vệ sinh.

Các đại biểu tại buổi thăm quan sa bàn Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. QUANG HUY

“Riêng xã Cần Giờ phải hành động quyết liệt nhất trong việc giám sát chặt chẽ việc khắc phục sai phạm của 10 doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp đã bị xử phạt, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng xả thải vượt chuẩn và vi phạm quy trình vệ sinh cá nhân. Phát huy tối đa năng lực phản ứng nhanh của Đội ứng phó sự cố ATTP. Bảo đảm ATTP tuyệt đối cho Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ sẽ diễn ra trong thời gian tới”, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

QUANG HUY