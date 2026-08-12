Hành trình kỳ diệu của bé gái sinh non, không thể tự thở

Ngày 12-8, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TPHCM) cho biết, sau 21 ngày theo dõi điều trị liên tục, một bé gái sinh non chỉ nặng 1,2 kg, không tự thở được hiện đã tăng cân, đủ điều kiện xuất viện trở về với gia đình.

Với sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, bé gái đã đủ điều kiện xuất viện trở về với gia đình.

Trước đó, từ tuần thai thứ 28, sản phụ Đ.N.B.H (ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) được phát hiện tiền sản giật, thai nhi chậm tăng trưởng. Ngày 19-7, sản phụ H. bất ngờ xuất huyết ồ ạt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Sản chẩn đoán nhau bong non, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Một bé gái đã chào đời khi mới 31 tuần, cân nặng 1.200 gam trong tình trạng tím tái toàn thân, suy hô hấp, không có nhịp thở và chỉ số SpO₂ tụt thấp.

Bé gái được chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Trước tình trạng nguy kịch của bé, ekip Khoa Nhi của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu: bóp bóng qua mask, đặt nội khí quản và bơm Surfactant nhằm hỗ trợ chức năng phổi còn non nớt của trẻ sinh non.

Sau cấp cứu, bé gái dần hồng hào trở lại, được nằm trong lồng ấp và chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy. Sau đó, các y bác sĩ tiếp tục thay đổi các biện pháp điều trị thích hợp cho bé.

Trong liên tục 21 ngày với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, từ chỗ phụ thuộc vào máy thở để duy trì hô hấp, bé từng bước ổn định, tự thở, tự bú và tăng cân. Ngày xuất viện, cân nặng bé đạt 1.570g và đủ điều kiện trở về với gia đình.

Bác sĩ Lê Văn Lực, Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết: “Đây là lần đầu tiên Khoa Nhi của Bệnh viện thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng một trẻ sinh non nhẹ cân ở mức này và còn bị suy hô hấp. Điều này đòi hỏi sự theo dõi liên tục và hết sức cẩn trọng, từ hô hấp, thân nhiệt, dinh dưỡng đến nguy cơ nhiễm trùng. Vì thế, mỗi ngày chăm sóc bé đều là một thử thách, đòi hỏi cả ekip phải phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát từng diễn biến nhỏ và điều chỉnh phương pháp chăm sóc phù hợp”.

KHÁNH CHI