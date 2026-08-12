Phát triển mạng lưới y tế cơ sở hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân

Sáng 12-8, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Tạ Quốc Trung, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban, làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy phường Nhiêu Lộc, phường Tam Bình, xã Tân Vĩnh Lộc và xã Đông Thạnh về tổ chức bộ máy, hoạt động của các trạm y tế cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2026.

Đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: THÀNH AN)

Tại buổi làm việc, các địa phương cho biết sau sắp xếp, trạm y tế đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế đến y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực, nhất là bác sĩ, còn thiếu so với quy mô dân số.

Một số địa phương có dân số hàng trăm ngàn người nhưng trạm y tế chỉ có 20 - 40 nhân sự, số bác sĩ ít, gây áp lực trong việc vừa duy trì khám, chữa bệnh thường xuyên, vừa triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Các địa phương kiến nghị sớm bổ sung biên chế, nhất là bác sĩ, đồng thời có chính sách thu hút nhân lực y tế làm việc lâu dài tại tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều trạm y tế chưa được bàn giao đầy đủ cơ sở vật chất, tài sản sau sắp xếp; một số cơ sở xuống cấp, diện tích và điều kiện hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc bàn giao, thẩm định, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế; đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động, đầu tư trang thiết bị để y tế cơ sở có điều kiện hoạt động ổn định, phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chia sẻ khó khăn với các địa phương, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế đặc biệt quan tâm vấn đề nhân lực và đang kiến nghị điều chỉnh quy định về biên chế. Hiện Sở đang phối hợp rà soát, bố trí nhân sự phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn; đồng thời tham mưu cơ chế thu hút bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về công tác tại trạm y tế.

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: THÀNH AN)

Ngành y tế thành phố cũng sẽ tăng cường các hoạt động kết nối việc làm để địa phương tiếp cận, tuyển dụng nhân lực phù hợp; đồng thời hỗ trợ chuyên môn thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nhất là tại những trạm y tế thiếu bác sĩ và nhân viên chuyên môn. Đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu sửa chữa, đầu tư, bổ sung đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ y tế cơ sở trong duy trì hoạt động, phục vụ người dân. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, xem hoạt động của trạm y tế là nhiệm vụ quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu; rà soát, phân loại những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để có giải pháp phù hợp. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo thành phố.

Bác sĩ Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc thăm khám cho người dân vào sáng 12-8 (Ảnh: THÀNH AN)

Đồng chí Tạ Quốc Trung đề nghị ngành y tế tiếp tục hỗ trợ tuyến cơ sở về chuyên môn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận hành trạm y tế; các địa phương chủ động trao đổi với ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời sớm hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, pháp lý để tạo nền tảng phát triển mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Từng địa phương phải xác định rõ việc cần làm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, ngành y tế và các đơn vị liên quan phải cùng vào cuộc để y tế cơ sở ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân”, đồng chí Tạ Quốc Trung nhấn mạnh.

* Trước đó, đoàn đã đến khảo sát về tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc.

THÀNH AN