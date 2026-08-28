Chính trị

Nhiều phường, xã trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9 đến đảng viên

SGGPO

Sáng 28-8, nhiều Đảng ủy phường, xã tại TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành. Ảnh: NGÔ BÌNH
Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên lão thành. Ảnh: NGÔ BÌNH

* Tại xã Hóc Môn, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đến dự và cùng lãnh đạo xã trao Huy hiệu đến 163 đảng viên. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 138 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng lãnh đạo xã Hóc Môn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

* Tại phường Bình Đông có 150 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 129 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh THÁI PHƯƠNG.

* Cũng trong buổi sáng 28-8, Đảng ủy phường Phú Thạnh trao huy hiệu Đảng đến 164 đảng viên. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 123 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên .jpg
Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

* Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đến 179 đảng viên từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Đảng bộ phường trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên qua nhiều năm công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương.

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Lãnh đạo phường Bến Thành trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

* Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đến 172 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; còn lại là các đảng viên nhận Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

* Đảng ủy phường Phước Thắng cũng trao Huy hiệu Đảng đến 227 đảng viên trong đợt 2-9-2026 này. Trong đó, 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 181 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 19 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đảng ủy phường Phước Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

* Tại phường Rạch Dừa, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 336 đảng viên. Trong đó, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí 60 năm, 2 đồng chí 55 năm, 3 đồng chí 50 năm, 21 đồng chí 45 năm, 26 đồng chí 40 năm, 260 đồng chí 35 năm và 13 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Phường Rạch Dừa trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lớn tuổi. Ảnh: TRÚC GIANG

* Đảng ủy phường Tam Thắng cũng đã trao Huy hiệu Đảng cho 558 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 55 năm, 9 đồng chí 50 năm, 35 đồng chí 45 năm, 32 đồng chí 40 năm, 416 đồng chí 35 năm và 45 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Trong số này, có 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng.

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Phường Tam Thắng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lớn tuổi. Ảnh: TRÚC GIANG

Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng, lãnh đạo các địa phương chúc mừng và bày tỏ tin tưởng các đảng viên cao tuổi Đảng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là những tấm gương sáng, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

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NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT - MẠNH THẮNG - TRÚC GIANG

Từ khóa

Huy hiệu Đảng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 xã Hóc Môn phường Bình Đông phường Phú Thạnh phường Bến Thành phường Cầu Kiệu Quốc khánh 2-9 Cách mạng Tháng Tám Trần Văn Tuấn Thành ủy TPHCM

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