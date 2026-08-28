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Lâm Đồng: Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Dục

SGGPO

Sáng 28-8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Dục, hiện sinh sống tại xã Đức Trọng.

Đảng viên Lê Thị Dục sinh ngày 1-10-1929 (quê quán tỉnh Hà Tĩnh), vào Đảng ngày 23-1-1948, được công nhận đảng viên chính thức ngày 20-2-1949.

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Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Lê Thị Dục

Tại buổi trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc đảng viên Lê Thị Dục tiếp tục trường thọ, sống vui, sống khỏe trong tình cảm ấm áp của gia đình, con cháu; tiếp tục phát huy phẩm chất, vai trò của người đảng viên, là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo.

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Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng các thành viên gia đình đảng viên Lê Thị Dục

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và sự kiên định với lý tưởng cách mạng của các thế hệ đảng viên.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9-2026, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 4.212 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 2 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

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Lâm Đồng Lê Thị Dục Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng Y Thanh Hà Niê Kđăm Đức Trọng xây dựng Đảng

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