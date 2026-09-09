TPHCM đề xuất cấp xã có 5 tổ chức hành chính

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định tổ chức bộ máy theo Luật Phát triển đô thị, trong đó UBND TPHCM có không quá 18 cơ quan chuyên môn; UBND xã, phường, đặc khu có 5 tổ chức hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: NGÔ BÌNH

UBND TPHCM đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Đây là một trong những nội dung nhằm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM.

Theo dự thảo nghị quyết, việc tổ chức bộ máy phải bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của đô thị đặc biệt, quy mô dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số.

UBND TPHCM được tổ chức không quá 18 cơ quan chuyên môn và không quá 5 tổ chức hành chính khác. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố do HĐND thành phố quyết định.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm giải quyết hồ sơ cho người dân

Về điều kiện thành lập, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính phải có cơ sở pháp lý, đáp ứng tiêu chí thành lập, có phạm vi và đối tượng quản lý rõ ràng, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Khối lượng công việc phải yêu cầu tối thiểu 7 biên chế công chức; đối với chi cục là 12 biên chế, phòng thuộc chi cục là 5 biên chế.

UBND xã, phường, đặc khu được tổ chức 5 tổ chức hành chính, gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. HĐND cấp xã quyết định việc thành lập các tổ chức này. UBND TPHCM hướng dẫn về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ.

Dự thảo cũng đề cập nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền cấp thành phố và cấp xã; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn của thành phố.

ĐÔNG SƠN