Tin vui cho sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM đi học bằng xe buýt

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tăng cường phương tiện, điều chỉnh tần suất hoạt động vào buổi sáng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên.

Trước tình trạng hàng trăm sinh viên tập trung đông tại các trạm xe buýt trong khu đô thị ĐHQG TPHCM vào giờ cao điểm, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã triển khai phương án tăng cường phương tiện, điều chỉnh tần suất hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày đầu năm học mới.

Sinh viên chen chúc chờ đi xe buýt tại trạm xe buýt Ký túc xá Khu B. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận sáng 9-9, khoảng 6 giờ 45 phút, tại trạm xe buýt Ký túc xá Khu B, dòng sinh viên đổ về ngày càng đông. Nhiều sinh viên xếp hàng dài, có thời điểm tràn xuống khu vực lòng đường để chờ xe.

Do lượng khách tăng mạnh, nhiều chuyến xe đã kín chỗ ngay từ trạm đầu. Một số sinh viên đứng ở phía sau phải tiếp tục chờ chuyến kế tiếp. Tại các trạm gần Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa và một số trường thành viên, tình trạng tương tự cũng diễn ra.

Một số sinh viên cho biết phải chờ qua nhiều chuyến mới có thể lên xe. Có chuyến xe đến trạm nhưng không thể đón thêm khách do đã đủ số người. Để kịp giờ học, một số sinh viên phải chuyển sang xe ôm hoặc phương tiện cá nhân.

Tình trạng đông khách tập trung chủ yếu trong khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, thời điểm nhiều trường đại học đồng loạt bắt đầu buổi học. Bên cạnh đó, việc xe buýt miễn phí vé từ tháng 7-2026 cũng khiến lượng sinh viên lựa chọn phương tiện công cộng tăng đáng kể.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tăng cường xe buýt nhằm giảm tải khu vực trên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, từ ngày 10-9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM phối hợp các đơn vị vận tải tăng cường xe buýt phục vụ sinh viên tại Khu A và Khu B Ký túc xá ĐHQG TPHCM.

Cụ thể, Trung tâm điều động thêm phương tiện đang hoạt động trên tuyến xe buýt số 8 qua bến xe buýt Khu B để vận chuyển sinh viên từ ký túc xá đến trường và các khu chức năng trong giờ cao điểm. Tuyến xe buýt số 170 cũng được điều chỉnh biểu đồ chạy xe theo hướng tăng tần suất hoạt động vào buổi sáng.

Ngoài ra, phương tiện dự phòng được bố trí để sẵn sàng điều động khi lượng hành khách tăng đột biến, hạn chế tình trạng chờ lâu và quá tải cục bộ tại các điểm đón.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, tuyến xe buýt số 170 được đưa vào hoạt động trong năm 2026 nhằm kết nối các trường, ký túc xá và khu chức năng thuộc ĐHQG TPHCM, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp ĐHQG TPHCM và các đơn vị vận tải theo dõi sát lượng hành khách, tình hình hoạt động của từng tuyến để kịp thời điều chỉnh phương án phục vụ. Việc tăng cường phương tiện được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tại các trạm vào giờ cao điểm, giúp sinh viên đi lại thuận tiện, an toàn và thông suốt.

QUỐC HÙNG