Xử lý “điểm đen” vòng xoay Cổng 11 sau vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Ngày 9-9, Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa có thông báo về kết quả kiểm tra hiện trường và thống nhất các giải pháp cấp bách nhằm điều chỉnh giao thông tại khu vực vòng xoay Cổng 11, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực Cổng 11 khiến 3 mẹ con tử vong

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định khu vực này có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó nhiều xe tải, xe đầu kéo, xe container. Các dòng phương tiện giao cắt, chuyển hướng tại nút giao gây nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, tình trạng một số người đi xe máy ngược chiều, lấn làn, đi không đúng phần đường.

Clip Khu vực Vòng xoay Cổng 11. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Đoạn cong từ cầu Suối Quan rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp có mặt đường hẹp, thiếu không gian cho xe máy dừng chờ đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với xe tải, xe đầu kéo khi ôm cua.

Để khắc phục, Sở Xây dựng, Công an TP Đồng Nai, Khu Quản lý đường bộ IV và Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận thống nhất lắp đặt đảo giao thông tại nút giao; điều chỉnh biển báo; cấm ô tô lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Mọi điều chỉnh hoàn thành trước ngày 11-9.

Theo Sở Xây dựng TP Đồng Nai, từ năm 2025 đến ngày 8-9-2026, tại nút giao vòng xoay Cổng 11 xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết và 1 người bị thương.

Trước ngày 17-9, đơn vị quản lý sẽ bổ sung vạch dừng xe ô tô và đèn tín hiệu ở khoảng cách phù hợp, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và dừng đúng vị trí.

Về lâu dài, các đơn vị sẽ khảo sát, lập phương án mở rộng phần đường rẽ phải từ đường Võ Nguyên Giáp đi đường Bùi Văn Hòa và từ cầu Suối Quan đi đường Võ Nguyên Giáp; đồng thời nghiên cứu bổ sung biển báo cho phép xe rẽ phải liên tục để giảm lượng phương tiện dừng chờ tại nút giao.

PHÚ NGÂN