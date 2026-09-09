Vùng áp thấp đã hình thành giữa Biển Đông

Tối 9-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ và nối với khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp, có vị trí khoảng 16,5-17,5 độ vĩ Bắc và 115,5-116,5 độ kinh Đông.

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông qua ảnh vệ tinh (chụp lại màn hình theo dõi trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lúc 17 giờ ngày 9-9

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%. “Không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, với xác suất khoảng 30-40%”, cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam cảnh báo.

Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 10 đến 11-9, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cũng trong thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 12 đến 17-9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung bộ, các tỉnh Trung bộ có khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng mưa lớn ở Trung bộ, cường độ mưa và lượng mưa có thể thay đổi so với dự báo hiện tại, tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp, trong đó có khả năng mạnh lên thành bão. Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết sẽ cập nhật thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo về đợt thiên tai này.

Không khí lạnh áp sát miền Bắc, nhiều nơi mưa đến mưa to

Chiều 9-9, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam gây mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to kèm sấm, sét tại nhiều khu vực ở Bắc bộ như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ gần sáng và sáng 10-9, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ.

Ảnh radar thời tiết khu vực Hà Nội với khối mây lớn gây mưa diện rộng chiều 9-9. Nguồn: Chụp lại màn hình ứng dụng của Cục Khí tượng - thủy văn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong quá trình di chuyển từ Bắc bộ xuống Bắc Trung bộ, không khí lạnh sẽ kết hợp với các hình thế thời tiết khác gây mưa lớn tại Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Clip chuyên gia khí tượng thông tin về diễn biến không khí lạnh. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp, tối 9-9

Tin liên quan Không khí lạnh đến sớm hơn 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm

PHÚC HẬU