Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 235 người

Theo kênh CNN, tính đến sáng 26-6 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp đêm 24-6 tại Venezuela đã tăng lên 235 người.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thị sát tại La Guaira. Ảnh: CNN

Bộ Y tế Venezuela cho biết, ít nhất 235 người thiệt mạng, hơn 4.300 người bị thương.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến thị sát La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt động đất và được ban bố là vùng thảm họa.

Tại đây, các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra chậm trong bối cảnh mất điện, thiếu nhân lực và trang thiết bị. Việc sân bay quốc tế ở La Guaira phải đóng cửa do hư hại nghiêm trọng sau động đất cũng gây khó khăn cho công tác cứu trợ.

Hiện các đội cứu hộ quốc tế khẩn trương đến Venezuela.

Trong một thông báo, Mỹ cho biết đang triển khai 2 tàu chiến, máy bay vận tải và trực thăng cũng như huy động 150 triệu USD viện trợ. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho hay, một đội cứu hộ quân sự gồm 250 nhân viên cứu nạn và y tế đã lên đường tới Venezuela.

Còn Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố gửi sang Venezuela một bệnh viện dã chiến, cùng 36 lính cứu hỏa và một số chuyên gia cứu hộ trong ngày 26 và 27-6…

Binh lính Mỹ chất thiết bị lên máy bay tại căn cứ không quân Soto Cano ở Honduras, để hỗ trợ cứu hộ động đất ở Venezuela. Ảnh: US Southern Command

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), các đơn vị chức năng đang đánh giá tình hình và phối hợp chặt chẽ để xác định những nhu cầu cấp thiết nhất, nhằm hỗ trợ ứng phó nhanh chóng.

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết, đã giải ngân 2,5 triệu USD hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ở Venezuela.

MINH CHÂU