Đồng hành, chia sẻ với người lao động

Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo EVNHCMC thăm, tặng quà công nhân Công ty Điện lực Bến Cát

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Thăm hỏi đoàn viên, người lao động” nhân dịp Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đoàn công tác do ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn. Về phía Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có sự tham dự của bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên HĐTV Tổng công ty, cùng đại diện Ban Thường vụ Công đoàn EVNHCMC.

Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà công nhân Công ty Điện lực Bến Cát

Sức bật từ những đơn vị chủ lực

Đoàn công tác đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa khi đến thăm và làm việc tại 2 đơn vị đảm nhận khối lượng vận hành lớn là Công ty Điện lực Bến Cát và Công ty Điện lực Sài Gòn. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã lắng nghe Ban lãnh đạo các đơn vị báo cáo toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh, giải pháp đảm bảo dòng điện trong mùa khô và các chính sách chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động của đơn vị.

Ghi nhận nỗ lực trong thời gian qua của tập thể người lao động, bà Đỗ Thị Xuân Chi bày tỏ niềm tự hào trước những kết quả đạt được của đơn vị. Sau giai đoạn sáp nhập và kiện toàn tổ chức, các đơn vị đã bứt phá mạnh mẽ, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn; mức tăng trưởng điện thương phẩm ấn tượng trên 10%.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi lưu ý, áp lực cung ứng điện trong giai đoạn này vẫn rất lớn. Ban lãnh đạo và Công đoàn các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đồng thời chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động và thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Chăm lo toàn diện cho người lao động

Tại các buổi làm việc, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, đã khái quát những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm Tháng công nhân năm 2026. Hướng về người lao động, Công đoàn EVNHCMC đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực, từ việc tổ chức tối thiểu 2 “Bữa cơm Công đoàn” tại mỗi đơn vị, bổ sung nhu yếu phẩm giải nhiệt mùa nóng, đến việc nâng cấp điều kiện sinh hoạt tại các nhà trực vận hành… Mục tiêu của Công đoàn EVNHCMC là thực hiện trọn vẹn tinh thần “lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ”. “Chúng tôi tăng cường tối đa các kênh đối thoại, khảo sát tâm tư của anh em tại từng tổ đội để kịp thời giải quyết các vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Sự an tâm, tin tưởng của anh em chính là thước đo hiệu quả lớn nhất của tổ chức Công đoàn”, ông Lê Văn Minh chia sẻ.

Đồng cảm với những vất vả của người lao động, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng khẳng định, tổ chức Công đoàn luôn đồng hành và dành sự trân trọng lớn nhất cho sự cống hiến thầm lặng của anh em công nhân ngành điện. Tháng công nhân là dịp để tổ chức công đoàn tri ân, “Cảm ơn người lao động” bằng những hành động cụ thể, giúp lan tỏa văn hóa nghĩa tình và thắt chặt tình đoàn kết trong toàn ngành.

Dịp này, thay mặt Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng đã trao tặng những phần quà đến Công đoàn Công ty Điện lực Bến Cát và Công đoàn Công ty Điện lực Sài Gòn. Đặc biệt, đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi và trao 10 suất quà ý nghĩa cho 10 công nhân hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc tại 2 đơn vị, tiếp thêm động lực để công nhân vươn lên và gắn bó với ngành.

ĐOÀN THIỆN MINH