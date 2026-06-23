Dông lốc làm tốc mái nhà dân, công sở ở Lâm Đồng

Ngày 23-6, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ mưa lớn kèm dông lốc xảy ra chiều 22-6 trên địa bàn các phường Hàm Thắng và Bình Thuận, làm nhiều nhà dân, trụ sở làm việc bị tốc mái, 1 người bị thương.

VIDEO: Trận mưa lớn kèm lốc xoáy và mưa đá xảy ra tại Lâm Đồng

Cụ thể, chiều 22-6, mưa lớn kèm dông lốc và mưa đá xuất hiện bất ngờ, gió giật mạnh làm tốc mái 14 căn nhà dân. Trong đó, phường Hàm Thắng có 12 căn, phường Bình Thuận có 2 căn bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của người dân ở phường Hàm Thắng cũng bị hư hỏng nặng.

Cây cối ngã đổ

Đáng chú ý, dông lốc làm tốc mái hoàn toàn 2 phòng làm việc tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng, khiến nhiều tài liệu, thiết bị hư hỏng. Một nhân viên UBND phường bị thanh sắt rơi trúng, bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Lực lượng chức năng khắc phục trận thiên tai

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng.

Một căn nhà bị tốc mái

Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp hiện trường, ổn định cuộc sống; đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

TIẾN THẮNG