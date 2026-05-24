Hơn 90 căn nhà ở Cà Mau bị ảnh hưởng do lốc xoáy

Khoảng 14 giờ ngày 24-5, mưa giông kèm lốc xoáy quét qua các khóm 16B, 19, 20 và 21 thuộc phường Láng Tròn, làm 35 căn nhà bị tốc mái, 3 căn bị sập; nhiều cây xanh ngã đổ.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lốc xoáy tiếp tục ảnh hưởng đến ấp 2A, xã Phong Thạnh, làm 15 căn nhà hư hỏng. Trong đó, 5 căn bị tốc mái, 10 căn thiệt hại một phần; tổng thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng.
Cùng thời điểm, tại xã Vĩnh Phước, giông lốc làm 18 căn nhà bị ảnh hưởng; một số trụ điện, cây xanh bị đổ ngã, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân.
Tại phường Giá Rai, mưa giông kèm lốc xoáy cũng làm 20 căn nhà ở các khóm 19A và 20 bị ảnh hưởng.
Qua tổng hợp tại 4 xã, phường, có 91 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do cây xanh đổ ngã. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 800 triệu đồng.
Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ, khắc phục hậu quả.
Hiện chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.