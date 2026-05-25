Chuyển động Tây nguyên

Lâm Đồng: Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều nhà dân bị tốc mái

SGGPO

Sáng 25-5, UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra.

Thông tin ban đầu, đêm 24-5, trên địa bàn xã Cát Tiên 3 xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, gây thiệt hại nặng về tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 8 căn nhà bị gió thổi tốc mái, 3 công trình phụ của người dân bị hư hỏng.

Sầu riêng của người dân xã Cát Tiên 3 chuẩn bị thu hoạch bị lốc xoáy làm gãy đổ

Mưa cũng gây thiệt hại nặng cho người nông dân trên địa bàn xã Cát Tiên 3, khi có khoảng 37ha sầu riêng bị gãy đổ, bật gốc và rụng trái. Trong đó, nhiều diện tích sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch.

Nhà dân bị tốc mái, hư hỏng sau cơn mưa lớn tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, UBND xã Cát Tiên 3 đã huy động lực lượng công an, dân quân, các hội, đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng có phương án hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

ĐOÀN KIÊN

