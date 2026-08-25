TPHCM hoàn tất bàn giao hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Ngày 25-8, tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn tất bàn giao hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ TPHCM ra Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN.

Việc hoàn tất bàn giao đánh dấu bước chuyển từ quá trình vận chuyển, tiếp nhận, kiểm đếm sang các công đoạn chuyên môn phục vụ giám định ADN, hướng tới xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được hoàn tất bàn giao vào ngày 25-8

Trước đó, ngày 22-8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, làm trưởng đoàn, phối hợp Trung tâm Giám định ADN tiến hành tiếp nhận, kiểm đếm và đánh giá sơ bộ chất lượng các mẫu sinh phẩm.

Cán bộ Trung tâm Giám định ADN tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ TPHCM

Trong quá trình bàn giao, các mẫu sinh phẩm đã được đối chiếu với hồ sơ và thông tin liên quan; phân loại, sắp xếp theo từng nghĩa trang, từng nhóm thông tin. Cán bộ, nghiên cứu sinh của Trung tâm Giám định ADN đồng thời kiểm tra, đánh giá sơ bộ chất lượng mẫu và hoàn thiện các bước cần thiết trước khi đưa vào quy trình giám định.

Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ quy trình chuyên môn nhằm bảo đảm tính chính xác, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, thất lạc hoặc sai lệch thông tin.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, nghiên cứu sinh của Trung tâm Giám định ADN sau khi hoàn tất bàn giao

Sau khi hoàn tất bàn giao, các mẫu sinh phẩm sẽ được tiếp tục xử lý, giám định theo quy trình chuyên môn tại Trung tâm Giám định ADN.

Kết quả giám định là cơ sở quan trọng phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình và đồng đội sau nhiều năm chờ đợi.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI