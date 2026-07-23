Đồng Nai: Buộc thôi việc giáo viên tự ý mang sữa của trẻ mầm non về nhà

Chiều 23-7, UBND phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, có báo cáo về vụ giáo viên tại Lớp mầm non độc lập B.M 2 bị phản ánh mang sữa phụ huynh gửi cho trẻ ra ngoài và rao bán trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra tại Lớp mầm non độc lập B.M 2, khu phố Phước Thuận, phường Nhơn Trạch.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đặt nghi vấn lấy sữa của học sinh bán ra ngoài

Chiều 21-7, sau khi tiếp nhận phản ánh, chủ cơ sở đã mời giáo viên liên quan là bà N.T.H. và phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, bà N.T.H. thừa nhận phụ huynh gửi 2 hộp sữa nhưng chỉ cho trẻ uống 1 hộp vào buổi sáng; hộp còn lại, bà tự ý mang về nhà.

Chủ cơ sở đã lập biên bản và buộc thôi việc bà N.T.H. ngay trong ngày; đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc. Chủ cơ sở nhận trách nhiệm, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự và phân công nhân sự khác phụ trách lớp.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh sữa gửi cho con tại cơ sở mầm non này có dấu hiệu bị đưa ra ngoài và rao bán trên mạng.

Theo phụ huynh, mỗi sáng gia đình đưa trẻ đến lớp lúc 7 giờ 30 và đón về khoảng 10 giờ, đồng thời gửi 2 hộp sữa cùng 3 chiếc tã. Khi đón trẻ, các vật dụng đều không còn. Giáo viên trả lời đã sử dụng cho trẻ.

Sau đó, phụ huynh phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng bán nhiều loại sữa hộp dành cho trẻ nhỏ. Người này cho rằng trong số đó có những hộp sữa mang ký hiệu riêng của con mình nên đã liên hệ quản lý cơ sở để phản ánh.

XUÂN TRUNG