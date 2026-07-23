Điện Biên có 2 người chết do sét đánh, Lai Châu tìm kiếm 1 người mất tích

Theo báo cáo nhanh sáng 23-7 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ chiều tối 22-7 đến sáng nay, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to kèm dông, sét, diễn ra nhiều đợt.

Bắc bộ đang chịu ảnh hưởng một rãnh áp thấp, nguy cơ mưa lớn kèm dông, sét. Ảnh minh họa có dùng AI

Tại tỉnh Điện Biên, chiều tối 22-7, sét đánh trong lúc mưa dông tại bản Xi Ma, xã Mường Nhé làm 2 cháu bé (sinh năm 2015 và 2021) tử vong và mẹ của các nạn nhân bị thương. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Tại tỉnh Lai Châu, địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và tổ chức tìm kiếm 1 người còn mất tích.

Về tình hình mưa, từ 19 giờ ngày 22-7 đến 7 giờ ngày 23-7, nhiều trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như: Mường Mươn (Điện Biên) 143mm, Trường Sơn (Phú Thọ) 116mm, Cao Răm (Phú Thọ) 115mm, Phố Đu (Thái Nguyên) 92mm, Chấn Thịnh (Lào Cai) 88mm và Tân Yên (Bắc Ninh) 78mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, từ chiều tối 23-7 đến đêm 24-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến 40-120mm, cục bộ trên 220mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 23-7 đến ngày 25-7 phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Hồ thủy điện Hòa Bình chủ động xả nước trước mỗi đợt mưa lớn. Ảnh: GIA CHÍNH

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 22-7, đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã đến xã Mường Than (Lai Châu) khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để địa phương báo cáo Chính phủ đề xuất hỗ trợ di dời, tái định cư. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, cơ quan này cũng phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi mưa lũ tới khoảng 7,7 triệu người dân ở khu vực miền núi phía Bắc.

PHÚC VĂN