Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Chiều 23-7, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, vùng áp thấp ngoài khơi xa Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Họa đồ dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, chiều 23-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 13 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ vĩ Bắc - 128,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 24-7, bão ở khoảng 19 độ vĩ Bắc - 123 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100km về phía Đông Bắc. Cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 25-7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ, mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 khi hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 24-7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến khoảng 17 giờ chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra nhận định, đêm 24 đến rạng sáng 25-7, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Khả năng khoảng 80% bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26-7 và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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