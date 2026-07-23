Huy động toàn xã hội thực hiện thật tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Sáng 23-7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước những lời tri ân sâu sắc nhất và lòng biết ơn vô hạn.

Thủ tướng cho biết, suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, là truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên.

Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc người có công, Thủ tướng cho rằng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

“Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Hiện cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Thủ tướng cho biết, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá bom mìn, vật nổ 8.462ha, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân và đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu, đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN các mẫu được thu nhận.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chỉ thị số 14 ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công và Kết luận số 57 ngày 24-6-2026 của Ban Bí thư về các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các đại biểu là người có công với cách mạng tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ vật cho các gia đình thân nhân liệt sĩ tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC



Song song, tăng cường huy động sự chung tay, vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quà cho các đại biểu người có công. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến nay cả nước xác nhận được trên 9,2 triệu người có công. Trong đó, có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC Năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57, chúng ta đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1-7-2026, ban hành nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước...

ĐỖ TRUNG