Lãnh đạo TPHCM thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu

Chiều 23-7, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu sinh năm 1928, là thương binh hạng 2/4.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Đặng Minh Thông cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông Nguyễn Văn Tàu và gia đình; lắng nghe ông kể lại những kỷ niệm trong quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông trân trọng ghi nhận, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng đoàn thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc ông Nguyễn Văn Tàu luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí cách mạng và tinh thần cống hiến để các thế hệ noi theo.

Đồng chí Đặng Minh Thông mong muốn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu tiếp tục quan tâm nghiên cứu, bổ sung, làm phong phú nguồn tư liệu lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

NGÔ BÌNH